Countdown per Sealana: restano 3 giorni per investire nella prevendita di $SEAL

Sealana (SEAL) ha raccolto più di $5 milioni nella sua fase di prevendita, con soli sette giorni a disposizione degli investitori per effettuare acquisti al prezzo di $0,022 per token.

SEAL dovrà affrontare una volatilità simile a quella di BOME una volta che inizierà a essere scambiata sugli exchange decentralizzati (DEX). Nonostante ciò, il token sta attirando l'attenzione con previsioni rialziste.

Jacob Bury, un fenomeno di YouTube con oltre 40.000 abbonati, ha classificato SEAL tra le prime cinque meme coin con potenziale. Egli prevede che il valore di SEAL potrebbe aumentare di 100x dopo la quotazione sui DEX.

Questa previsione ottimistica è condivisa da 99Bitcoins, un noto canale con oltre 700.000 abbonati. Sebbene tale previsione possa sembrare estrema per un token privo di utilità fondamentale, la storia delle meme coin dimostra che sono possibili guadagni significativi.

Con la prevendita che si concluderà martedì 25 giugno, tutti gli occhi sono puntati su SEAL e resta da vedere se riuscirà a ottenere gli enormi rendimenti previsti dagli esperti del settore.

La performance di progetti come SEAL indica che Solana è un’ottima rete

Il token SEAL, nativo dell'ecosistema Sealana, cerca di mantenere la tradizione virale dei meme che attirano l'attenzione del pubblico. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno optato per una mascotte simpatica e spiritosa, che sia in grado di formare una comunità unita e di aumentare il prezzo del token SOL.

L'anno scorso alcuni token con meme virali hanno ottenuto buoni risultati sul mercato. I token speculativi hanno generato rendimenti fino al 700%, come il token PEPE. Tenendo conto di ciò, gli sviluppatori di Sealana hanno pensato a un concorrente che potrebbe essere il punto di forza di questa stagione.

La mascotte di Sealana è ispirata a un personaggio virale, Gamer Guy, del cartone animato South Park, che è apparso in un solo episodio e ha comunque affascinato il pubblico. Di conseguenza, è stato creato il personaggio della foca Sealana. Un personaggio simpatico, sovrappeso e interessato a investire sulla prossima gemma di Solana.

La mascotte vive nel seminterrato della madre. Le sue pinne lavorano alla massima velocità, nella speranza di diventare il miglior trader del mercato. Nel frattempo, mangia fast food ed è pronto a fare i migliori affari.

In poco tempo sul mercato, la mascotte ha attirato l'attenzione di investitori impegnati che si identificano con il personaggio. Ecco perché, in poche settimane la prevendita del token SEAL si è quasi esaurita, aumentando la FOMO che circonda l'asset. Non c'è da stupirsi, visto che Sealana è stata indicata come una delle migliori criptovalute del momento.

Per acquistare i token SEAL, gli investitori possono utilizzare i saldi ETH, SOL, USDT e USDC. Inoltre, è possibile acquistare con carta di credito e collegando il proprio wallet preferito al widget sul sito ufficiale.

Investire in SEAL ora potrebbe ripagare molto presto, quando il token sarà disponibile su DEX e CEX. Basta seguire Sealana sui social media per saperne di più.

Conclusioni

Sealana si distingue come un investimento promettente. Questa meme coin, costruita sulla blockchain Solana, è attualmente in fase di prevendita ed è offerta a $0,022. Il progetto ha già riscosso un forte interesse da parte del mercato, con oltre $5 milioni raccolti. Sealana utilizza la cultura dei meme, attirando gli investitori con riferimenti a media e personaggi popolari, in questo caso Gamer Guy.

Gli sviluppatori hanno puntato proprio sulla forza della mascotte, che già precedentemente aveva catalizzato l’attenzione di trader e utenti interessati al famoso cartone animato di South Park.

A un solo giorno dalla fine della prevendita, Sealana è in procinto di scoprire un prezzo significativo ed è pronta per un potenziale rally di mercato.

Vai alla presale di Sealana