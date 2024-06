La cooperativa Di Vittorio approva il bilancio e lancia un appello alla Regione: "E’ ora di un nuovo bando per alloggi”

“Nei 12 mesi trascorsi abbiamo registrato un aumento dei soci e delle richieste di alloggi a cui però non fa fronte nessun vero investimento da parte del Pubblico nel settore della casa. Abbiamo avuto modo di dirlo ai candidati alla Presidenza della Regione Piemonte e lo ribadiamo ora alla Giunta e al Consiglio che si insedieranno a breve: chiediamo un impegno concreto per ridare impulso ad uno strumento importante, necessario e già in uso come la Legge Regionale n. 28 del 1976. Sono ormai due legislature che attendiamo la pubblicazione di un bando, condiviso, per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi da assegnare in locazione permanente, per altro finanziato con risorse provenienti da un fondo rotativo alimentato dalla stessa cooperazione di abitazione” dichiara Massimo Rizzo, presidente della cooperativa G. Di Vittorio.