Torino, con Gay alla guida di via Fanti parte l'iter per l'elezione del nuovo presidente di Confindustria Piemonte

È iniziato il percorso che l’8 luglio porterà all’elezione del nuovo presidente di Confindustria Piemonte. Un passaggio necessario, ora che Marco Gay è avviato alla guida di Unione Industriali di Torino.



I tre saggi Roberto Francoli, Francesco Devalle e Patrizia Paglia hanno avuto una prima serie di incontri per raccogliere le indicazioni del sistema confindustriale. Oltre agli otto presidenti delle associazioni territoriali, le consultazioni coinvolgono anche Andrea Notari, presidente del Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, Alberto Biraghi, presidente della Piccola Industria piemontese e Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte.



Gli incontri proseguiranno la prossima settimana con un secondo round di colloqui, poi le risultanze saranno condivise con il consiglio di presidenza, per arrivare all’individuazione di uno o più candidati. Seguirà l’elezione da parte del consiglio stesso del nuovo presidente, che resterà in carica quattro anni.