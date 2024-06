La prevendita di PlayDoge raccoglie $5 milioni: sarà questa la prossima meme coin P2E a esplodere?

La prevendita di PlayDoge ($PLAY) sta procedendo rapidamente poiché ha raggiunto i 5 milioni di dollari. Il suo mix come meme coin e progetto P2E ha suscitato grande entusiasmo, sottolineando da una prevendita di successo.

La prevendita di PlayDoge si svolgerà in 40 livelli e il prezzo aumenterà per ciascuno di essi. Il prezzo attuale è $ 0,00511, ma aumenterà in un giorno o quando la prevendita raggiungerà $ 5,4 milioni.

PlayDoge offre un remake nostalgico del famoso gioco Tamagotchi degli anni '90

PlayDoge è un remake contemporaneo di Tamagotchi, ma con una posta in gioco più alta. Tamagotchi è un iconico gioco lanciato negli anni '90 che ha venduto oltre 82 milioni di unità ed è un bel ricordo d'infanzia per molti utenti.

PlayDoge sta tornando indietro nel tempo e consentendo agli utenti di rivivere le loro esperienze d'infanzia, ma con veri premi crypto in palio.

Prendendosi cura del loro doge, guadagneranno XP e scaleranno la classifica del progetto. Più i giocatori salgono nella classifica del progetto, più $PLAY potranno guadagnare.

Ma ecco il bello: gli utenti devono continuare a possedere $PLAY per ricevere i premi. $PLAY può essere utilizzato anche per effettuare acquisti in-game e per lo staking. Questa utilità innata si traduce in un potenziale di domanda, che potrebbe rafforzare il prezzo del token.

In questo modo, PlayDoge si trasforma da un concetto di gioco avvincente in una valida opportunità di trading.

Gli investitori sono entusiasti delle ricompense di staking $PLAY e delle iniziative della community

Ci sono enormi premi in palio che rendono la prevendita di PlayDoge ancora più allettante. I detentori possono ottenere un enorme APY del 139% depositando i propri token nel contratto di staking.

Naturalmente, le ricompense non saranno sempre così alte. All’aumentare della quantità di token messi in staking, l’APY diminuirà.

Sono già stati bloccati oltre 135 milioni di $PLAY, riflettendo il desiderio della comunità di guadagnare più token. PlayDoge ha una fornitura totale di 9,4 miliardi di token e il 12% dei token è stato assegnato allo staking dei premi. Il team ha inoltre destinato il 6,5% ai premi della community.

Il 50% dei token è destinato alla prevendita, mentre il resto sarà suddiviso tra liquidità, marketing e fondi per sviluppare il progetto. Con un caso d'uso accattivante e un’ottima tokenomics, figure rispettate del settore si stanno riversando sulla prevendita di PlayDoge.

Matthew Perry è uno di coloro che hanno recentemente fornito un'analisi rialzista ai suoi 223.000 iscritti su YouTube. E non è l'unico. Fred Crypto ha fornito sette ragioni per cui PlayDoge potrebbe crescere di 50x, e il canale YouTube di Cryptonews ha ipotizzato che il progetto abbia un potenziale 100x e potrebbe "renderti milionario".

Il P2E è fiorente, buone notizie per $PLAY?

Bloomberg ha recentemente definito la criptovaluta P2E "la prossima killer app", sottolineando l'adozione di massa del progetto Hamster Kombat basato su Toncoin.

Il progetto ha raccolto 150 milioni di utenti – più delle popolazioni del Regno Unito e della Francia messe insieme! Inoltre eclissa la base di utenti attivi di Call of Duty di circa 90 milioni.

Anche altre criptovalute P2E stanno decollando. Notcoin, ad esempio, ha raccolto una base di 40 milioni di utenti e ha lanciato il suo token agli utenti a maggio.

Secondo i dati di CoinMarketCap, Notcoin detiene ora l’incredibile capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari, rendendola la 55a criptovaluta più preziosa.

La crescita senza precedenti di questi protocolli rappresenta un enorme passo avanti nell’adozione di massa delle criptovalute e potrebbe indicare un futuro entusiasmante per PlayDoge.

Gli utenti possono seguire PlayDoge su X o unirsi al suo Telegram per rimanere aggiornati. In alternativa, possono visitare il suo sito Web per acquistare e mettere in staking i token.