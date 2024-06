Mentre il mercato si ritrae, le balene si preparano a comprare Pepe Unchained ($PEPU)?

Pepe ($PEPE) mantiene la sua posizione come terza più grande meme coin con una capitalizzazione di mercato di $4,5 miliardi, ma i trader stanno già guardando al futuro. Con l'arrivo di Pepe Unchained, è chiaro che nel mondo delle criptovalute nulla resta fermo a lungo. L'innovazione continua è la norma, rendendo il progetto una delle meme coin emergenti da tenere d'occhio.

Nonostante Pepe abbia perso $500 milioni di capitalizzazione di mercato negli ultimi giorni, resta solida al terzo posto tra le meme coin. Tuttavia, è proprio in questi momenti di ritracciamento che i trader e gli investitori riesaminano i loro wallet, sia per raccogliere fondi rapidamente sia per riequilibrare le loro partecipazioni e sfruttare le opportunità di acquisto a prezzi bassi.

Dietro ogni vendita c'è un acquirente. Bitcoin ed Ethereum hanno entrambi superato livelli di supporto critici a $64.000 e $3.500 rispettivamente, portando a un periodo di maggiore volatilità. Tuttavia, per chi vede opportunità nei ribassi, ci sono profitti da fare.

La volatilità può significare più profitti per i trader esperti che sanno individuare i diamanti grezzi come Pepe Unchained.

Il mondo delle criptovalute si sta preparando a fare grandi mosse, e Pepe Unchained ne beneficerà. Pochi giorni fa, una balena di Shiba Inu ha ritirato SHIB da Coinbase per un valore di $4,41 milioni.

È molto probabile che questo investitore stia preparando i fondi per fare trading su un'altra piattaforma con una lista più ampia rispetto a Coinbase, per investire in meme coin disponibili solo su exchange decentralizzati, o per convertirli in ETH o USDT e investire direttamente nelle prevendite.

Ecco tutto ciò che dovresti sapere su $PEPU prima di acquistarlo

Pepe Unchained è un vero innovatore, essendo il primo token Pepe a operare sulla sua propria blockchain Ethereum Layer 2 proprietaria.

Per chiarire, Ethereum può gestire al massimo circa 15 transazioni al secondo (tps), rendendolo lento e costoso per le transazioni. Le commissioni di transazione tendono ad aumentare quando la rete è congestionata, rendendo le transazioni di importo minore poco convenienti in certi momenti.

Come già accennato, i protocolli Layer 2 sono stati sviluppati per risolvere questi problemi. Esempi noti di questa tecnologia includono la rete Polygon ($MATIC), che può gestire fino a 429 tps, e Arbitrum ($ARB), con velocità fino a 598 tps.

L'aumentata popolarità dei protocolli Layer 2 ha portato il loro valore complessivo a $22 miliardi, secondo i dati di CoinGecko.

Poiché Pepe Unchained è la prima meme coin a beneficiare di questa tecnologia grazie alla creazione della sua blockchain Layer 2, il suo potenziale differenziale rispetto ad altre meme coin è significativo.

Le informazioni contenute nel whitepaper del progetto indicano che il 20% dell'offerta totale di 8 miliardi di $PEPU è destinato alla prevendita, mentre il 30% è riservato allo staking.

È da notare che la generosa assegnazione per le ricompense dello staking fornirà un reddito passivo agli stakers nel corso di un periodo di distribuzione di due anni.

Un ulteriore 20% è dedicato al marketing, mentre il restante 30% è diviso equamente tra liquidità, sviluppo del progetto e la tesoreria di Pepe Unchained Layer 2.

Pepe rimane uno dei marchi più riconoscibili nella categoria delle meme coin, il che spiega il forte supporto che la prevendita di Pepe Unchained ha ricevuto fin dall'inizio dell'offerta iniziale la scorsa settimana.

Si può rimanere aggiornati sulle ultime notizie del progetto su X e Telegram per non perdere questa ottima opportunità nel mondo delle criptovalute.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained