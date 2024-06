Le nuove criptovalute più promettenti del momento: Pepe Unchained, PlayDoge, Base Dawgz, WienerAI e 99Bitcoins

Ci sono molti nuovi progetti che si affacciano sul mercato crypto, molti dei quali spiccano per le opportunità di guadagno palesate da una serie di caratteristiche. In questo momento, in particolare, alcuni stanno riscuotendo grande successo, anche perché vanno molto forte in prevendita.

Parliamo di Pepe Unchained, PlayDoge, Base Dawgz, WienerAI e 99Bitcoins, tutti token che promettono bene e che quindi sono da valutare per un eventuale investimento: ecco in cosa consistono.

1) Pepe Unchained (PEPU)

Come si può capire dal nome stesso, prende piede da PEPE, infatti è una meme coin a tema rana, ma ha intenzione di innovare il settore: Pepe Unchained vuole infatti creare la sua blockchain Layer 2, in modo da alleggerire il peso su quella principale, ovvero Ethereum, che spesso va incontro a blocchi e rallentamenti.

Grazie a questa creazione, sarà possibile accedere a vari vantaggi, come un immediato bridging tra ETH e Pepe Chain, fee più basse e una velocità migliorata fino a 100 volte in più.

Pepe Unchained sta inoltre vivendo una presale di grande successo, che ha superato finora $600.000 e che prevede una crescita graduale del costo di un singolo token, ora a $0,008032. Chi acquista prima, quindi, ha più possibilità di guadagnare un ritorno potenzialmente maggiore.

Chi vuole partecipare alla prevendita di PEPU può scegliere di collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale del progetto e usare uno dei token previsti per lo scambio, ovvero ETH, BNB o USDT o ancora usare il denaro fiat tramite una carta bancaria.

Inoltre è possibile utilizzare da subito il meccanismo di staking: in questo momento l’APY è del 3412%, un valore che si abbassa con la crescita del pool ma che sembra restare in ogni caso molto interessante.

2) PlayDoge (PLAY)

PlayDoge è una nuova criptovaluta a tema cane, che vuole lanciare un nuovo gioco P2E in stile Tamagotchi, suscitando l’interesse di tutti gli investitori che amano il settore del GameFi, in continua crescita.

PLAY, il token nativo del progetto, è una meme coin ricca di utilità: ora in prevendita a $0,0512, è il token di ricompensa per il gioco, che permette di guadagnare eseguendo delle semplici azioni, come far dormire, mangiare e giocare il proprio personaggio, che ha le sembianze di un Doge.

Questa meme coin ha una reale utilità, in quanto il progetto ha anche il meccanismo di staking, che consente di ottenere un APY al momento pari al 132% e che quindi permette di ottenere introiti passivi detenendo il token.

Per partecipare alla prevendita di PLAY, che al momento ha superato quota $5 milioni, basta collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale di PlayDoge e poi scambiare ETH, USDT o BNB con il numero di token PLAY desiderati, oppure si potrà usare il denaro fiat attraverso una carta di credito/debito bancaria.

Infine, si potrà decidere se procedere direttamente all’acquisto oppure se mettere in staking i token comprati, visto che il progetto prevede di poter guadagnare introiti passivi prima del termine della presale.

3) Base Dawgz (BASE)

Base Dawgz ($DAWGZ) è l'ultima meme coin costruita su Base, che ha da poco superato $2 milioni in prevendita per caratteristiche come la sua natura multi-chain e l’utilità garantita dallo staking e dallo share-to-earn, un ulteriore modo per ottenere entrate, semplicemente condividendo i link del progetto sui social.

Molto del successo del progetto lo si deve anche all’interoperabilità, che viene garantita dalle cinque blockchain, ovvero Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Avalanche, e naturalmente Base, sulle quali il token opera.

Per quanto concerne lo staking, si tratta di un meccanismo ritenuto importante dal team, visto che il 20% della fornitura totale di token è destinato proprio alle ricompense per chi mette in blocco i token. Viste tutte queste caratteristiche, non sorprende che gli esperti si aspettino almeno un 10x dal listing.

Chi vuole partecipare alla prevendita di Base Dawgz può collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e scambiare token Base, Solana, Ethereum, Avalanche o usare la BNB Chain e inserire il numero di token DAWGZ desiderati.

4) WienerAI (WAI)

WienerAI nasce come una meme coin che integra l’intelligenza artificiale, allo scopo di offrire uno strumento in più per fare trading informato.

WAI è il token nativo del progetto, costruito sulla blockchain di Ethereum e ha superato al momento $6,3 milioni in prevendita, dimostrando il grande interesse dei trader per il progetto. Grazie a caratteristiche come la tokenomica ben distribuita o lo staking, WienerAI può puntare a fare 100x con il listing, stando ai pareri degli esperti.

Per quanto concerne il meccanismo di staking, questo conta su un APY al momento pari al 180%. In più, è possibile mettere in blocco i token da subito, senza dover aspettare il termine della presale.

Per partecipare alla prevendita e acquistare i token WAI sarà necessario connettere il proprio crypto wallet alla pagina di WienerAI e scambiare ETH, USDT, usare la BNB chain o il denaro fiat, tramite una carta di credito/debito bancaria, per l’acquisto dei token.

A questo punto si potrà scegliere se cliccare su "Buy Now" per confermare la transazione oppure se scegliere l'opzione "Buy and Stake for XYZ Rewards", per effettuare il blocco immediato dei token.

5) 99Bitcoins (99BTC)

Concludiamo la nostra rassegna dei progetti più interessanti del momento con 99Bitcoins, indirettamente collegato a Bitcoin, che è riuscito a superare $2,2 milioni in prevendita, forte dell’introduzione dell’innovativo sistema del learn-to-earn.

Secondo gli esperti, il token può fare 100x con il listing, considerando anche il costo di 99BTC, token nativo del progetto, ora a $0,0011, quindi con un buon margine di crescita nel tempo.

La forza del progetto è proprio il learn-to-earn, un sistema che invoglia gli utenti a imparare tutto il possibile sul settore, ottenendo in cambio token 99BTC. Gli utenti della piattaforma, infatti, possono guadagnare un posto nella classifica del sito e, usando vari strumenti di apprendimento, posizionarsi al suo interno in modo tale da ricevere i premi in token 99BTC.

Il progetto prevede anche lo staking, che al momento prevede un APY del 744%, che permette di ottenere introiti passivi. Un’opportunità in più di ottenere token 99BTC è data anche dall’airdrop in corso, che mette in palio 99.000 dollari in BTC, che verranno distribuiti tra 99 utenti.

Chi vuole acquistare i token e partecipare alla presale di 99BTC, può collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e usare ETH, USDT, la BNB chain o una carta di debito/credito bancaria per ottenere il numero di 99BTC desiderati. Chi compra usando ETH può inoltre mettere da subito in staking i token.

