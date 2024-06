Vol.To, l'assemblea dei soci approva il bilancio 2023: quasi 2.500 volontari hanno migliorato le competenze

Nella serata di mercoledì 26 giugno l’Assemblea dei Soci del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To ETS ha approvato il bilancio sociale e il rendiconto gestionale 2023.

Nel 2023 il totale dei proventi a disposizione di Vol.To è stato pari a 2.317.978 euro, distribuiti in diverse categorie di spesa. L'80% di questi proventi è stato impiegato per attività di interesse generale, di cui l’83% (1.532.115 euro) è andato a finanziare le Funzioni di CSV; il restante 17% ha coperto altre attività generali legate a specifici progetti e introiti derivanti da prestazioni e cessioni a terzi. Approfondendo le spese per le Funzioni di CSV, il 36% è stato destinato al supporto tecnico-logistico e il 29% all'informazione e comunicazione.<s></s>

È importante evidenziare che 2.358 volontari aderenti agli ETS hanno potenziato le loro competenze (+15% rispetto al 2022) attraverso la partecipazione a corsi di formazione e attività di consulenza, mentre 1.689 aspiranti volontari sono stati orientati verso le opportunità di volontariato o hanno partecipato ai corsi offerti. Anche il coinvolgimento giovanile è stato significativo, con 1.590 studenti che hanno partecipato alle iniziative nelle scuole, promuovendo l'importanza del volontariato e della cittadinanza attiva tra i più giovani. Il numero di cittadini interessati a contribuire attivamente alla comunità è cresciuto, con 249 individui e gruppi che hanno esplorato la possibilità di formare nuove associazioni. Inoltre, gli eventi di piazza organizzati per la Giornata del Volontariato hanno visto la partecipazione di 26.000 persone, dimostrando un vivace interesse comunitario nel sostegno e nella celebrazione del volontariato. Infine, la presenza online di Vol.To si è notevolmente espansa, con oltre 15.000 follower sui vari canali social e 8.747 iscritti alla newsletter, riflettendo un crescente coinvolgimento e interesse per le attività e le iniziative proposte dal centro.

Durante l'anno, sono stati erogati 11.517 servizi a beneficio di 1.393 ETS accreditati (+22.95% rispetto al 2022) e, per alcuni servizi, anche ai 307 ETS accreditabili. Servizi così suddivisi:

· 957 servizi di promozione, orientamento e animazione sociale territoriale

· 1.429 servizi di consulenza

· 90 servizi di formazione

· 6.624 servizi di informazione e comunicazione

· 16 servizi in area ricerca e documentazione

· 2.401 servizi di supporto logistico

Vol.To, ente accreditato all'Albo del Servizio Civile Universale su scala nazionale, ha gestito 127 enti di accoglienza e 229 sedi di progetto, coordinando 35 progetti e 12 programmi. Ha accompagnato 141 giovani che nel corso del 2023 hanno iniziato una esperienza di servizio civile. Sono stati, invece, curati 4 progetti europei e 6 progetti a valenza locale sostenuti nell’ambito di programmi e bandi di Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Città di Torino. Vol.To è stato, poi, coinvolto in 1 protocollo a livello regionale e in 1 protocollo a livello comunale con la Città di Venaria per la promozione e il rafforzamento del sistema locale del Terzo settore.

Vol.To ETS promuove la solidarietà attraverso una serie di iniziative rivolte a cittadini, imprese, istituzioni e scuole. Supporta aspiranti volontari nella scelta dell'organizzazione adatta, organizza percorsi di volontariato aziendale per dipendenti, orienta e assiste nella creazione di nuove associazioni, e collabora con enti pubblici e privati per progettare iniziative di Servizio Civile, coinvolgendo i giovani. Inoltre, sviluppa collaborazioni con enti territoriali e soggetti non profit per progetti di utilità sociale e interagisce con il mondo scolastico per promuovere la partecipazione sociale e il benessere di bambini e ragazzi.

Il profilo che oggi Vol.To intende affermare è quello di un'agenzia impegnata nello sviluppo della cittadinanza attiva, del volontariato e delle sue organizzazioni. Questo sviluppo è sostenuto sia attraverso l'offerta di una vasta gamma di servizi destinati agli enti del terzo settore e alla cittadinanza, capaci di rispondere efficacemente alle esigenze e ai bisogni sociali emergenti, sia rafforzando una rete di relazioni già ben consolidata. L'obiettivo è ampliare la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali, gli altri attori del settore non profit e il mondo aziendale, creando sinergie che possano portare benefici concreti alla comunità. In quest'ottica, nel 2023, Vol.To ha esteso la sua rete collaborativa a 355 enti e organizzazioni, evidenziando una tendenza di crescita rispetto ai 338 del 2022, ai 257 del 2021 e ai 219 del 2020.

"Il processo di elaborazione del bilancio sociale è una pratica ormai radicata nella nostra gestione e ci permette di valutare l'evoluzione dei nostri servizi non solo in termini quantitativi ma, soprattutto, qualitativi," ha spiegato Luciano Dematteis, Presidente di Vol.To ETS. "Nonostante le restrizioni finanziarie, siamo riusciti a migliorare la qualità dei nostri servizi, rendendoli più accessibili e inclusivi, grazie all'adozione di nuove metodologie di lavoro, tecnologie innovative e una costante formazione del nostro personale. La nostra attenzione ai dettagli e il feedback dei beneficiari sono stati fondamentali in questo processo. Guardando al futuro, ora la sfida sarà creare sinergie che promuovano approcci innovativi e condivisi, coinvolgendo più ampiamente giovani studenti e promuovendo il volontariato aziendale. Questo garantirà un impatto positivo e duraturo sulla comunità. Continueremo a impegnarci per rafforzare la rete del volontariato, rendendola più capillare ed efficace, per rispondere prontamente ai bisogni emergenti degli enti del territorio."