Proroga del bando Cidiu, il M5S di Collegno attacca: "Scelta inusuale e poco comprensibile"

La decisione di estendere i termini del bando, che originariamente sarebbe scaduto il 31 maggio 2024, è stata comunicata con un avviso dall'ormai ex-sindaco di Rivoli, in qualità di legale rappresentante. Il nuovo termine è stato fissato al 27 giugno 2024. Questa proroga ci appare quantomeno inusuale. Nel bando all’articolo 4d, tra le cause ostative alla nomina, si descrive che non può partecipare ‘colui che ricopra la carica di amministratore in enti locali soci’.

"Ci chiediamo se questa sia la ragione dietro lo slittamento del termine del bando pubblico, ovvero se gli assetti politici siano importanti nella nomina di un consiglio di amministrazione di una società per azioni che dovrebbe avere l’unico interesse di far funzionare in modo efficiente la raccolta rifiuti nella zona ovest di Torino e le attività correlate anziché preoccuparsi dell’equilibrio politico post-elettorale, dell'esito di eventuali ballottaggi o della proclamazione degli eletti ad ogni livello", sottolineano in una nota gli esponenti del M5S.



"Non appena i nostri neo-eletti consiglieri, Sergio Papa ed Andrea Stuppia, si saranno insediati dopo il primo consiglio comunale del primo Luglio, effettueremo un accesso agli atti per verificare se ci sono documenti che avallino le motivazioni di questa proroga e valuteremo se depositare un’interrogazione in sede di consiglio al nuovo sindaco di Collegno", concludono.