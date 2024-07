L'estate resta una sconosciuta: ancora instabilità su Torino e provincia, con temperature in calo

L'estate? Evidentemente è ancora in ferie, ma da un'altra parte del pianeta. Lo dicono gli esperti di Datameteo, che prevedono per oggi ancora temporali anche forti interesseranno soprattutto il Piemonte, da domani temperature in calo e instabilità meno diffusa ma ancora presente almeno fino a mercoledì. Anticiclone che latiterà ancora.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo in prevalenza nuvoloso al mattino. Al pomeriggio e in serata rovesci e temporali sulle zone alpine, con possibile grandine e forti raffiche di vento in spostamento da nordovest verso sudest. Temperature massime in calo e comprese tra 26 e 27 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Martedì 2 e mercoledì 3 luglio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per passaggi anche di velature consistenti. Al pomeriggio isolati rovesci o temporali saranno possibili sulle zone alpine, anche di notte e non si esclude qualche sconfinamento in pianura specie nella notte tra martedì e mercoledì.

Temperature ancora in leggero calo per l'ingresso di aria più fresca dall'Atlantico, non tanto domani in cui le massime saranno stazionarie, quanto mercoledì con valori che difficilmente andranno oltre i 24/25 °C. Minime anche in calo e comprese tra 15 e 18 °C, anche se i valori più bassi li ritroveremo probabilmente giovedì mattina.

Da giovedì 4 luglio pausa dai fenomeni per un paio di giorni e temperature in graduale rialzo, ma ancora sotto la media o in media con il periodo. Nel weekend possibile nuova fase instabile, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti. L'unica cosa certa al momento è che una estate caratterizzata da stabilità duratura è ancora lontana.