Aiutiamo ad aiutare dal Piemonte a Porto Alegre il cambiamento climatico fa danni e morti

Quello che stiamo vivendo in questi giorni in Piemonte e macchia di leopardo un po' in tutta Italia è frutto, lo vediamo tutti, di un cambiamento climatico sempre più incipiente e foriero di eventi estremi con nubifragi al Nord e siccità imperante al Sud. Allargando il focus e vedendo le immagini che arrivano dai media in giro per il mondo ha colpito molto la tragedia che ha colpito lo stato del Rio Grande do Sul e la città di Porto Alegre in Brasile. Se qui dovremo preoccuparci per il ritorno a Luglio di fiammate estive laggiù le piogge che hanno insistito per oltre un mese rendendo la catastrofe una apocalisse come ci descrive chi ha avuto genitori , parenti ed amici direttamente coinvolti. Ecco il suo appello:

Sono Natalia e da più di 1 anno vivo e lavoro a Biella. Lo stato dove sono nata, Rio Grande do Sul in Brasile sta soffrendo la peggiore tragedia della sua storia. Forti piogge hanno fatto inondare città intere nella maggior parte dello stato, con più di 350 città colpite. La gente non ha solo perso la sua casa il suo lavoro.

Hanno perso tutto e ci sono ancora molti che attendono di essere aiutati.

Nessuno era pronto a questa devastazione .

Le strade e ponti sono ancora distrutti e ci sono difficoltà per l'eletttricità, l'acqua potabile e per fare arrivare aiuti nelle zone più impervie e povere .

Quello che è più brutto è che tante vite sono state perdute. È una tragedia che fa male da romperti il cuore. So che molte persone tra cui i miei nonni emigrarono da queste terre per cercare la fortuna in quella terra lontana. Anche la oltre a dolore e disperazione ora c'è più di un pezzo di Italia di gente solidale e generosa.

Per favore cerchiamo tutti insieme di aiutare, perché la tua donazione qualsiasi sia è utile per ridare sorriso, speranza , conforto. Quello che raccogliamo sia una goccia, rivolo, ruscello o mare servirà alle in loco esigenze più immediate di chi sta peggio con l'acquisto di coperte, cibo, medicine .

Fai donazione anche tu una goccia di speranza in un mare di umanità. Nessuna goccia sarà sprecata Grazie mille

Obrigado Natalia

Dona qui:https://www.gofundme.com/f/sos-porto-alegre