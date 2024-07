Vandalismo, furti ed emergenza spaccate: convocato alla cinque un incontro tra assessore e commercianti

Si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 14 presso la sede della Circoscrizione 5 in via Stradella un incontro con l’assessorato e le rappresentanze dei commercianti dopo la recente volontà espressa dall’assessore al Commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino di attuare una regia per fare fronte comune sul tema delle spaccate nei negozi.

Invitato al tavolo dal consigliere Alfredo Ballatore anche il comandante della Polizia Locale di Torino, oltre a tutte le associazioni di via e a tutte le attività del territorio della Cinque.

"Bisogna fare fronte comune - aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore Chiavarino - creare solidarietà anche comunicativa e giungere a protocolli di intesa con le ditte specializzate di sorveglianza che agiscono insieme alle forze dell'ordine. C'è disponibilità nell'aumento della vigilanza. C'è comunità di intenti. Bisogna vedere come si possa concretizzare, ma intanto è prezioso un tam tam su soggetti che magari sono noti nelle zone".