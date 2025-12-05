Ex Osi-Ghia, il rogo conferma i timori: “Situazione fuori controllo”

Un incendio divampato nelle prime ore del 2 dicembre all’interno dell’ex complesso industriale Osi-Ghia di corso Dante ha riacceso i riflettori su uno dei “vuoti urbani” più critici della Circoscrizione 1. Due persone senza dimora, che da tempo utilizzano lo stabile abbandonato come rifugio di fortuna, sono rimaste intossicate dal fumo, mentre diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme.

L’episodio ha riportato in primo piano le preoccupazioni espresse già nel marzo scorso, quando la consigliera del M5s, Dorotea Castiglione aveva presentato una prima interpellanza sulla situazione di degrado e abbandono dell’area. Da allora - nonostante le "rassicurazioni" sul fatto che il sito sia di proprietà privata - la situazione non è mutata. E oggi, dopo il rogo, le criticità appaiono ancora più urgenti.

L’interpellanza: “Sopralluoghi immediati”

A fronte del nuovo episodio, la consigliera sollecita anche un’azione coordinata tra Polizia Locale, forze dell’ordine e servizi sociali per mettere in sicurezza l’edificio, impedire nuovi ingressi pericolosi e garantire soluzioni abitative dignitose alle persone che vi trovano riparo.

Pressioni sulla proprietà

Uno dei nodi centrali dell’interpellanza riguarda la posizione della proprietà dell’area abbandonata da oltre dieci anni che resta un grande nodo irrisolto per l’intero quartiere: un complesso industriale vuoto, degradato, irraggiungibile da progetti di rigenerazione e sempre più esposto a episodi pericolosi. Il via vai di senzatetto, tossici e spacciatori è noto da tempo e chi può sta ben lontano da quei capannoni.

Il Pec è stato approvato dieci anni fa ma l’impresa che ha in mano gli immobili non ha fatto partire alcun progetto. Il risultato: abusivismo, violenze e leggi della strada. E negli anni anche lo stupro di una ballerina e il rapimento di un 37enne, rapinato e seviziato per una notte intera da una gang di marocchini ubriachi.

