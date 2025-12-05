Barriere sui marciapiedi, arrivano nuovi interventi in Circoscrizione 7

Prosegue il confronto in Circoscrizione 7 sul tema dell’accessibilità urbana. L’interpellanza presentata dai consiglieri di Fdi Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini - relativa alla presenza di barriere architettoniche su diversi marciapiedi del territorio - ha riportato l’attenzione su criticità ormai storiche, che ancora oggi rendono difficile il transito a persone con disabilità motorie, genitori con passeggini e cittadini con mobilità ridotta.

Cosa non funziona

Le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane hanno riguardato in particolare due punti del quartiere: via Alessandria angolo via Pavia e via Pinerolo angolo via Cigna, dove la conformazione dei marciapiedi e l’assenza di abbattimenti adeguati compromettono l’accessibilità e la sicurezza del passaggio.

Nella risposta all’interpellanza, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri ha confermato che la Città di Torino sta portando avanti un piano strutturale per il superamento delle barriere architettoniche, grazie anche ai progetti “Valdocco Vivibile” - nelle sue due fasi - che negli ultimi mesi hanno già prodotto interventi significativi nel quartiere Valdocco.

I soldi di Fondazione Crt

Un ulteriore impulso arriverà nel 2026, quando, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione Crt, il Comune interverrà per rimuovere tutte le barriere architettoniche presenti nel quartiere Vanchiglia, come richiesto dai cittadini.

"Per quanto riguarda le criticità segnalate dai consiglieri - precisa Deri -, i punti di via Alessandria e via Pinerolo saranno inseriti nella programmazione dei prossimi interventi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità diffusa sull’intero territorio circoscrizionale".