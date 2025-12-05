Pet therapy ed educazione cinofila prendono casa all'Engim di Nichelino

Un Comune storicamente amico degli animali fa un ulteriore passo avanti e porta la pet therapy e l'educazione cinofila dentro le scuole. E' l'obiettivo che si è prefissa Nichelino grazie all'impegno dell'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola: "Ho scelto, ormai da anni, di portare la consapevolezza cinofila dentro le scuole, perché è da lì che si costruiscono le basi di una comunità adulta capace di rispetto e responsabilità".

"Generazione Cinofila" al via

Ed allora ecco che questa settimana prende avvio all’Engim di Nichelino "GenC – Generazione Cinofila", un nuovo percorso di educazione cinofila realizzato insieme a Paw Therapy che coinvolgerà ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. "Ho sempre sostenuto che molto spesso non è il cane ad avere bisogno di essere educato, ma chi lo gestisce, perché la conoscenza del cane e dei suoi bisogni non è un dettaglio, è la condizione essenziale per una convivenza serena e rispettosa", sottolinea Verzola. "È da questo principio che nasce GenC. Educare le nuove generazioni significa formare adulti consapevoli delle necessità etologiche del cane, capaci di rispettarlo nella sua natura e di comprendere davvero cosa significhi condividere gli spazi della nostra vita con un animale che ha linguaggi, sensibilità e bisogni propri".

Questa iniziativa mira anche a disinnescare alla radice quei meccanismi di ignoranza cinofila che, ogni giorno, generano episodi di intolleranza, conflitti e persino fatti gravi in cui il protagonista sembra essere il cane, ma l’unico responsabile resta sempre l’uomo. "La mia visione politica in materia di tutela animale si fonda su un mantra chiaro, che rivendico da tempo: prevenzione prima della punizione. Le sanzioni servono, ma non bastano. Non cambiano da sole i comportamenti, non costruiscono consapevolezza, non restituiscono rispetto. A farlo sono lo studio, l’educazione e la sensibilizzazione. GenC rappresenta esattamente questo approccio, portando la cultura della cinofilia tra i banchi e offrendo ai giovani strumenti concreti per crescere come cittadini consapevoli", aggiunge Verzola.

All'Engim nasce un Paw Lab

Nel Paw Lab dell’Engim ragazze e ragazzi potranno sviluppare capacità di osservazione, gestione delle emozioni, responsabilità, lavoro di gruppo. "Sono competenze che valgono nel rapporto con gli animali, ma anche nella scuola, nella comunità e nella vita. Il cane diventa un punto di partenza per guardare con più maturità al rapporto con l’altro, al significato delle nostre scelte e all’impatto che generano", conclude Verzola. "Portare la cinofilia tra i banchi significa gettare le fondamenta di una società più attenta, più rispettosa e più capace di convivere senza paura e senza pregiudizi. Solo da lì nasce il cambiamento vero, quello che migliora la vita di tutte e tutti, compresi i nostri cani".