Pizza Festival a Sant'Ambrogio: tre giorni di spettacoli, street food e djset

Pizza Festival a Sant'Ambrogio. L'evento si svolgerà nella location di piazza Della Repubblica dal 12 al 14 Luglio 2024.

Non mancherà La pizza senza glutine, lo street food con pizza fritta, cuoppo, dolci della tradizione napoletana, fritture di pesce e specialità di carne

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari. Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Pizzaiolo Domenico Cinotti, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Antonio Romeo, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno è in continua crescita. Nell’ambito della manifestazione ci saranno degli stand Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e cuoppi e operatori food con grigliate (per chi non gradisse la pizza) e fritture di pesce.

Il progetto PIZZA FESTIVAL nasce da un’idea del Direttore Nazionale Miolli Gianluca, capace di coinvolgere i migliori pizzaioli italiani ed organizzare, insieme all’Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, eventi di successo e molto apprezzati dal pubblico in tutta Italia. Oggi Pizza Festival è un circuito nazionale che è partito da Bologna per poi essere protagonista da aprile ad ottobre in tutta Italia con tappe fisse ogni week end.

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA è stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale garantita della Comunita Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto: “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanita trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunita un senso di identita e continuita, e di promuovere il rispetto per le la diversita culturale e la creativita umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.

La location sarà la Piazza della Repubblica fulcro centrale di Sant’Ambrogio di Torino.

Musica con Grandi Ospiti, proiezione della Finale degli Europei e divertimento per bambini e famiglie saranno presenti al Pizza Festival. Venerdì 12 Luglio grande serata con Musica con Dj ROBERTO MOLINARO in consolle, accompagnato dalla voce di EL PARIS. Sabato 13 Luglio animazione musicale con DJ NIKITA e gli spettacoli danzanti di La Flaca scuola di danza di Avigliana. Domenica 14 Luglio proiezione della finale degli Europei con Maxi Schermo. Inoltre, all'interno della manifestazione, sarà presenta un'area bimbi, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori.

Per info e programma: www.pizzafestivalitalia.it