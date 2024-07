Al via il XXII° Blues & Wine Soul Festival: cene gourmet, grande musica con i migliori vini siciliani ed italiani

Stavolta dal 30 Luglio all’11 Agosto la fase clou estiva, ma con appendici poi a fine agosto e fine settembre e con la Cene degli ormai celeberrimi Blues & Wine Awards che si articoleranno nei migliori ristoranti siciliani fino al Gran Gala finale di assegnazione dei XVIII Blues & Wine Awards e fino all’annuale unico convegno italiano di ampelografia e di studio del vigneto italiano, arrivato anch’esso al diciottesimo compleanno.

Sempre grandi nomi tra le Cantine Partner, come eccellenti sempre gli artisti che si affiancheranno al patron Joe Castellano, nella propria grande Band o in altre Band che si esibiranno, del migliore Soul e Blues internazionale. Se tra le voci leader nella Band del creatore del Festival si distinguerà anche quest’anno il baritonale Koury Thompson, la presenza della Band della sempre grande Star del Soul internazionale come Sarah Jane Morris, vedrà sul palco ancora una volta gli ex chitarristi di Sting (quale è Tony Remy) e l’ex di Prince, Ray Charles e Swing Out Sister (quale è invece Tim Cansfield).

Assieme a loro, protagonisti delle magnifiche serate anche splendide location che già da se non possono che emozionare tutti coloro che hanno la fortuna di vivere una serata del Blues & Wine Festival.

E cosi, se il 2 Agosto è già programmato l’annuale grande Gala di apertura presso le spettacolari terrazze del Madison, alla Scala dei Turchi di Realmonte (Agrigento), sempre in quella zona si conferma la serata al Relais Frantoio Principe di Aragona (prevista per il 7 Agosto), che l’anno scorso ebbe un successo incredibile. Nelle new entry, due grandi c.d. “Soul Party” in Cantina previsti per l’8 Agosto presso la splendida ex abbazia del 1300 delle Tenute Gigliotto di Piazza Armerina (Enna) ed il 10 Agosto negli altrettanto accoglienti spazi esterni delle Tenute Lombardo di Serradifalco (Caltanissetta), dove il Festival celebrerà i suoi “Calici di Blues” con gli eccezionali vini dell’Azienda ospitante e delle altre aziende che sono parte di questa XXII Edizione.

Ma oltre a questi appuntamenti, tra fine agosto e fine settembre, il Festival sta allestendo delle speciali serate a Marsala, Menfi, Valderice, come ad Acireale ed in altre splendide location di Cantine e Frantoi, in attesa poi di finire sempre al Madison della Scala dei Turchi per la festa di fine estate.

Da Ottobre fino a Dicembre, ci saranno poi le annuali Cene Speciali nei più interessanti ed importanti Ristoranti siciliani, ove in ogni serata Joe Castellano spiegherà (come sempre) agli ormai tantissimi appassionati, la storia di vini, vitigni e territori e creerà le basi per la scelta dei vini che poi saranno protagonisti ed assegnatari degli ormai assai famosi Blues & Wine Awards. Un programma come sempre assai ricco di appuntamenti e di grande visibilità per tutti i protagonisti. Sono già iniziate nelle varie location tutte le prenotazioni.

Alla fine saranno come sempre oltre 10 o 12 appuntamenti che da qui a fine manifestazione, consentiranno al pubblico di esaltarsi e di godere di eccellente food, di vini unici e di coinvolgente musica di livello internazionale, culminante a Natale col migliore Gospel delle Chiese battiste americane.

Definito anche il parterre delle Cantine e delle Aziende dell’Olio 2024, le Aziende di qualità confermate:

CARLO HAUNER (Sicilia)

CA’ AVIGNONE (Veneto)

PLANETA (Sicilia)

MILAZZO VINI (Sicilia)

MORGANTE VINI (Sicilia)

CANTINE FELSINA (Toscana)

TENUTE SPADAFORA (Sicilia)

CANTINE PATRIA (Sicilia)

PRINCIPE di CORLEONE (Sicilia)

FEUDO DISISA (Sicilia)

ALESSANDRO di CAMPOREALE (Sicilia)

MAELI WINE (Veneto)

FEUDO MONTONI (Sicilia)

ARUNDA VIVALDI (Alto Adige)

CA’D’GAL (Piemonte)

ENZA LA FAUCI (Sicilia)

CASTELLUCCI MIANO (Sicilia)

TENUTE RAMPINGALLO (Sicilia)

TENUTE GIGLIOTTO (Sicilia)

CASA GRAZIA (Sicilia)

TENUTE LOMBARDO (Sicilia)

Tra le Aziende dell’Olio si confermano:

PRINCIPE di ARAGONA (Sicilia)

FEUDO DISISA (Sicilia)

SERRONE (Sicilia)

PLANETA (Sicilia)

CANTINE FELSINA (Toscana)

Il Festival si sta avvicinando a celebrare un quarto di secolo, e Joe Castellano Band ben 31 anni di grande Musica. Sono numeri incredibili per delle realtà siciliane, ma che ormai da tanti anni sono ammirate in tutto il mondo.

Joe Castellano, oltre alle sue qualità di Band Leader, pianista, compositore, ideatore di grandi eventi, direttore artistico, conoscitore ed ambasciatore del vino, tra poco potrà annoverare anche la qualifica di scrittore del mondo vinicolo, visto il suo primo libro per una vera storia del Nero d’Avola, di ormai imminente pubblicazione.

“Stiamo arrivando nonostante tutto – ci dice Joe Castellano -, ad un incredibile meravigliosa 22° edizione … Me lo avessero detto quando tutto ciò è cominciato e quando Luigi Veronelli si appassionò a questo festival ed alla mia musica, non ci avrei mai creduto. Oggi oltre a tutti questi incredibili e numerosi appuntamenti della manifestazione, stiamo unendo anche una rubrica televisiva che si chiama “Viaggiando nel Vino”, che dopo il forte successo della prima puntata, sta registrando le varie puntate e che viene vista in tutta Italia e poi in tutto il mondo, grazie al riversamento su youtube. La rubrica televisiva del festival, si propone di fare conoscere una infinita bellezza di una Sicilia sconosciuta, proprio grazie a splendide aziende del vino e dell’olio e loro fantastici territori di pertinenza. A tutto questo tra poco saranno abbinati degli speciali viaggi – i nostri “Blues & Wine Emotional Trips”, soprattutto per utenti esteri, che faranno dei percorsi emozionali del Vino, dell’Olio, della Storia e della Cultura, attraverso gli itinerari disegnati dal sottoscritto e dal Blues & Wine Festival”

Per info, prenotazioni e contatti:

info@bluesandwine.com

www.bluesandwine.com

Telefono 0039. 333.2089624