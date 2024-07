Roberto Malini dedicata un'opera d'arte in ricordo di Edoardo Di Mauro

Roberto Malini dedica un'opera d'arte a Edoardo di Mauro, vicedirettore dell'Accademia Albertina e fondatore del Mau venuto a mancare ieri dopo una breve malattia.

"Da parte mia, ho voluto ricordarlo con un’opera creata in una tecnica mista di Intelligenza artificiale e grafica digitale" spiega l'artista raccontando l'opera intitolata, “Ricordo di Edoardo Di Mauro".

"Ho scelto di raffigurarlo, secondo la mia personale percezione, nella forma di un monumento bronzeo, per fissare in una dimensione atemporale il suo sguardo di grande e attento critico e storico, all’interno di un ideale museo d’arte contemporanea/avveniristica, luogo deputato a celebrare l’arte del nostro tempo e le tendenze espressive che già preannunciano il futuro. Un tempo di importanti cambiamenti in cui ai tradizionali strumenti e materiali dell’arte se ne affiancheranno di nuovi e in cui la macchina affiancherà l’artista umano per sondare nuove frontiere della creatività. Una realtà dinamica e metamorfica di cui Di Mauro era consapevole e capace di analizzarne le possibili linee di evoluzione".