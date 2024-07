Musica, balli, shopping, sport, intrattenimento e cultura: un lungo mese di eventi per vivere Rivoli

Musica, shopping, divertimento, incontri e sport. Prosegue il cartellone estivo di Rivoli con un ricco programma che accompagnerà fino alla fine del mese i turisti e chi sceglie di rimanere in città con una ricca offerta di intrattenimento musicale e culturale a cura del Consorzio TurismOvest e della Città di Rivoli, in collaborazione con enti e associazioni culturali del territorio.

Dopo i primi appuntamenti di luglio, tra cui la serata omaggio a Ennio Morricone e Raffaella Carrà nel piazzale del Castello, dal 12 è tempo di shopping e divertimento con “Rivoli sotto le stelle” nel centro storico e i “Punti Ballo estivi” nei quartieri della città.

Nei weekend centrali di luglio, i venerdì e sabato sera 12-13 e 19-20, dalle 21 alle 24, piazza Matteotti e la centrale via Piol si animeranno per le serate estive con un programma curato insieme all’Associazione Commercianti Rivoli Experience. Piazza Matteotti ospiterà musica e degustazioni mentre via Piol aprirà i suoi negozi per lo shopping, con esposizione di artisti e laboratori, stand degustazione frutta a cura di Agricobi, animazione, attività ludico educative a cura dei Giovani della Croce Rossa di Rivoli (12,13 e 19 luglio), coro Gospel dei Giovani della Chiesa ADI Rivoli (19 luglio).

Inoltre in altre aree di Rivoli saranno presenti Punti Ballo, a cura di TurismOvest e della Città di Rivoli, interessando a turno i vari quartieri della città. Si parte da piazza F.lli Cervi a Cascine Vica dove venerdì 12 luglio si balla latino americano con “L’Oasi Latina” mentre sabato 13 luglio sono in programma karaoke e balli con “Vale Music Vibes”. Il weekend successivo sarà coinvolto il quartiere Borgo Nuovo con i Giardini di Via Frejus: il programma prevede per venerdì 19 luglio le musiche italiane di “Spaghetti Sound” e sabato 20 luglio tutti a ballare con l’asd “Scuola di Ballo Armonia del Movimento”. Le serate danzanti si concluderanno l’ultimo weekend del mese nel Quartiere Tetti Neirotti, in piazza S. Maria: venerdì 26 luglio si balla con l’asd “Dany Country Dance” e sabato 27 si chiude con “Carlone Dj e Stefania”. Le serate avranno inizio alle ore 21.

Luglio è anche sport all’aperto, con un programma di attività sportive organizzate nell’area verde tra via Baldi e strada Tetti, insieme ad alcune associazioni del territorio. Info: www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/sport/.

Torna anche l’appuntamento con “I caffè di Palazzo Piozzo”, nei Giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano, con musica, danza e incontri nel verde a cura dell’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas (inforivolimusica@istitutomusicalerivoli.it).

Inoltre, a Buttigliera Alta, il 20 e 21 luglio è in programma il XXII Festival Internazionale di musica celtica con appuntamenti alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (il sabato sera) e al Centro Famiglia (la domenica sera). Prenotazione obbligatoria entro il 15 luglio chiamando 388/1881548 o scrivendo all’indirizzo prolocobuttiglieraalta@gmail.com.

PROGRAMMA LUGLIO 2024

Nell’arco di un mese si alterneranno momenti di intrattenimento musicale e culturale a cura del Consorzio TurismOvest, in collaborazione con enti e associazioni culturali del territorio.

RIVOLI SOTTO LE STELLE

12-13 luglio e 19-20 luglio – orario 21-24

PIAZZA MATTEOTTI E VIA PIOL - RIVOLI

A cura dell’Associazione Commercianti Rivoli Experience e TurismOvest

Piazza Matteotti

Snack & Drink a cura di Linko, Il Gelato di Giulia e attività del territorio.

Venerdì 12 luglio – Eight O’Clock Blues Band (blues night)

13 luglio - Le Maramalde (pop, rock)

Venerdì 19 luglio – La Band di Mimmo Mirabelli (disco music dagli anni ‘70 ad oggi)

20 luglio – Voci di mezza estate (VDME Special ’90)

Via Piol

Negozi aperti, esposizione artisti e laboratori, stand degustazione frutta a cura di Agricobi, animazione, attività ludico educative a cura dei Giovani della Croce Rossa di Rivoli (12, 13, 19 luglio: Ambulanza senza paura, percorso stradale con attestato per bimbi e simulazione per adulti), Coro Gospel dei Giovani della Chiesa ADI Rivoli (19 luglio)

PUNTI BALLO ESTIVI NEI QUARTIERI DI RIVOLI

Musica e Balli di gruppo, moderno, latino-americano, country (a cura di TurismOvest)

orario 21-24

Piazza F.lli Cervi – Cascine Vica

Venerdì 12 luglio, ore 21: L’Oasi Latina (latino americano e balli vari)

Sabato 13 luglio, ore 21: Vale Music Vibes (musica live, karaoke e balli moderni)

Giardini di Via Frejus – Borgo Nuovo

Venerdì 19 luglio, ore 21: Spaghetti Sound (cantautori italiani e karoke)

Sabato 20 luglio, ore 21: Asd Scuola di Ballo Armonia del Movimento (ballo sociale e latino americano)

Piazza S. Maria (Parrocchia) - Tetti Neirotti

Venerdì 26 luglio, ore 21: Asd Dany Country Dance (country e balli vari)

Sabato 27 luglio, ore 21: Carlone Dj e Stefania (karaoke e balli per tutti)

SPORT ALL’APERTO A RIVOLI

Luglio 2024

Attività sportive organizzate nell’area verde tra Via Baldi e Str.Tetti, insieme alle associazioni:

EYGEA 333 368 6498/elisabramante@libero.it

HUNG GAR TEAM 351 747 6485/asd.hunggarteam@gmail.com

IRIDE 339 882 2333/info@irideasd.it

NORDIC WALKING RIVOLI & VALSUSA 329 833 6595/nwrivolievalsusa@gmail.com

Info: c/o referenti delle associazioni e sul sito www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/sport/

I CAFFE' DI PALAZZO PIOZZO

GIARDINI DI PALAZZO PIOZZO DI ROSIGNANO – VIA CAPELLO 3 – RIVOLI

Musica, danza, incontri nel verde

A cura di Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas

Info e contatti: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – www.stagionescene.it – www.istitutomusicalerivoli.it; Tel. 011 9564408 – 329 7049324

Martedì 9 luglio ore 18.30

Musica: If I’m not loving you – Ginny, chitarra e voce

Giovedì 11 Luglio ore 18.30

Reading/musica: Cardiologia - Canzoni della notte

Venerdì 12 Luglio ore 22.00

Musica: classica/ambient/elettronica Silent Morenica - Suoni dalla collina. A cura di LabxRvoli

Sabato 13 luglio ore 18.30 presso il Piazzale del Castello di Rivoli

Musica/Blues: Amar Sundy & The Good Gheddo Trio

Giovedì 12 Settembre ore 18.30

Musica: Alla conquista del mondo: La sesta napoletana – Rinaldo Bellucci, pianoforte

Giovedì 19 Settembre ore 18.30

Musica: Note che raccontano – Milos Raparini, pianoforte

A BUTTIGLIERA ALTA

XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CELTICA

Prenotazione obbligatoria entro 15/07: 3881881548 – prolocobuttiglieraalta@gmail.com

Sabato 20 luglio: Ore 21,00 presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso - Strada Sant’Antonio di Ranverso, 6

Anne Auffret, voce e arpa celtica e Florian Baron con chitarra e ud: liuto del mondo arabo-persiano.

Domenica 21 luglio: Ore 21,00 presso Centro Famiglia, Via Rosta 12, Buttigliera Alta

The Sound of Limerick con: Seán Lyons voce, chitarra, Connel Sanderson uilleann pipes, flauto, whistles e Giulio Bonomi arpa celtica.