Nuove meme coin in arrivo su Uniswap: ecco le imminenti e più interessanti quotazioni del 2024

Uniswap, piattaforma creata nel 2018, è l’exchange decentralizzato più importante che funziona su blockchain Ethereum. La maggior parte del trading delle criptovalute avviene sui CEX, ovvero gli exchange centralizzati come Binance e Coinbase ma la differenza è che queste piattaforme sono gestite da una singola autorità, in questo caso la compagnia che li detiene.

Uniswap è invece diverso dal momento che è completamente decentralizzato e non operato da una singola entità. Si tratta di una piattaforma open source, quindi chiunque può utilizzarne il codice sorgente per creare altri DEX. Il vantaggio, in ogni caso, è che gli utenti detengono il pieno controllo delle proprie chiavi, eliminando il rischio di perdere gli asset qualora l’exchange dovesse subire un hacking.

L’importanza di questa piattaforma nel mondo delle criptovalute è elevata, come si può vedere anche dai volumi di trading che interessano la piattaforma. Il trading quotidiano di ETH ha superato 20 miliardi di dollari su Uniswap lo scorso marzo, quindi non sorprende che gli investitori siano alla ricerca delle quotazioni delle nuove criptovalute e meme coin che arrivano sull’exchange. Segnaliamo in questo caso alcuni dei token dei progetti più interessanti che stanno per raggiungere la fase di listing sul DEX.

eTukTuk

Il progetto è stato lanciato originariamente a gennaio 2024 e nella sua fase di prevendita ha raccolto oltre 3,5 milioni di dollari. La meme coin $TUK è la valuta principale per il gioco P2E basato sul classico giapponese visto nelle sale giochi a fine anni ‘90, ovvero Crazy Taxi. Il twist in questo caso vede un TukTuk, il mezzo di trasporto più popolare nel Sud-Est Asiatico. I giocatori, utilizzando questo taxi a tre ruote, devono prendere e depositare passeggeri in mappe ispirate alle cittadine dello Sri Lanka.

Il fatto che il mercato dei P2E si stia espandendo notevolmente, ha giocato un ruolo cruciale per la spinta della popolarità del progetto. La quotazione potrebbe spingere in alto il valore attuale del token, che ha raggiunto 0,0345$ nella fase di prevendita. eTukTuk termina la prevendita lunedì 15 luglio. Subito dopo il listing.

Pepe Unchained

Il progetto del token $PEPU è stato lanciato a giugno 2024 e ha raccolto in pochissimo tempo 3 milioni di dollari. La popolarità della rana Pepe è stata più che sufficiente a trascinare gli investitori in questa nuova avventura dalle premesse interessanti. PEPU, infatti, non vuole essere un clone di PEPE, ma costruire un ecosistema su blockchain Ethereum Layer-2. Velocizzando tutte le operazioni e abbattendo notevolmente il costo delle commissioni che su Layer-1 è cresciuto esponenzialmente con l’uso maggiore della blockchain. A ciò si aggiunge anche la possibilità di ottenere ricompense staking doppie, con un APY stimata del 621% allo stato attuale della prevendita.

Il prezzo del token è di 0,0083591$. Anche questo con conseguenti aumenti dovuti all’avanzamento della presale e poi dei listing potrebbe garantire dei ritorni interessanti. Se dovesse davvero configurarsi come il successore di PEPE, quotazioni 100x sarebbero facilmente raggiungibili.

PlayDoge

Ulteriore Play-to-Earn che fa della nostalgia il punto focale dell’esperienza. Tutti i nati prima degli anni ‘90 ricorderanno sicuramente il Tamagotchi, il mostro digitale tascabile lanciato prima in Giappone e poi in tutto il mondo. La mania è ora tornata, ma sotto forma di meme coin che ha le fattezze di Doge. Il gioco sarà disponibile su Play Store e App Store e sfrutterà il token $PLAY sotto forma di ricompense per il giocatore e per ampliare l’esperienza dei trader che si cimentano con il prodotto.

Al di là delle meccaniche classiche da gaming, ci sono guadagni da ottenere anche per chi vuole semplicemente fare staking dei propri token. Con 5,5 milioni di dollari raccolti in finanziamenti, molti si aspettano un vero e proprio boom del token al listing, con guadagni potenziali 100x.

WienerAI

Non dimentichiamo infine uno dei progetti sicuramente più interessanti del momento perché creato per sfruttare l’integrazione con l’intelligenza artificiale. WienerAI usa come mascotte un bassotto cibernetico, in cui è stata infusa una IA che funge da bot per semplificare il trading. Offrendo previsioni sull’andamento delle meme coin, rende più semplice prevedere oscillazioni di prezzo e quindi ha un elevato potenziale di utilità sia per i neofiti del settore, sia per i trader più esperti.

Non è un caso se tra i progetti è quello che ha ricevuto un totale di 7,2 milioni di dollari. Con l’avvicinarsi della fine della prevendita questo totale può ancora salire ed è possibile acquistare token al costo di 0,00073$ per WAI.

