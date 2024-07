Dieci carrozzine rigenerate per l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino

Martedì 16 luglio alle ore 10, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita (P.zza Polonia 94), verranno ufficialmente donate 10 carrozzine rigenerate a diversi reparti della struttura ospedaliera: Chirurgia di alta, media e bassa intensità, Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso e Sala Gessi.

Si chiude così un altro service a favore delle persone in condizione di fragilità, in sintonia con il motto dei Lions International “We Serve”, da parte dei Lions Club Rivoli Castello: “Siamo determinati a proseguire in questa attività anche in futuro per favorire l’accoglienza e il benessere dei pazienti in stato di fragilità motoria all’interno delle strutture ospedaliere e, nello stesso tempo, l’ambiente attraverso pratiche green di riciclo e rigenerazione dei materiali”, commenta Maura Bilotta, Presidente del Club.

Quella di martedì sarà la terza donazione, da parte del Lions Club Rivoli Castello alla Città della Salute di Torino, che porta complessivamente a 32 le carrozzine donate: 10 al CTO, 10 al Centro Oncoematologico Subalpino, 2 al reparto ambulatorio di Oculistica della Sede di S. Lazzaro di Torino e 10 al Regina Margherita.

Scopo della donazione è sostenere la rigenerazione degli ausili per persone con disabilità dismessi in Italia, per essere di nuovo utili alle persone che vivono un disagio, favorendo una maggiore mobilità all’interno dei servizi pubblici ospedalieri e migliorando l’assistenza.

Le carrozzine, prodotte dalla Custom Regeneration s.r.l., società Benefit di Danilo Ragona, che si occupa di Economia Circolare e Sociale, sono rigenerate in collaborazione con l’Azienda Ferrero Med, che si occupa della distribuzione di ausili per persone con disabilità.