Torino cerca gattare per le oltre 400 colonie feline della Città: ecco come candidarsi

"Diventa anche tu una gattara o gattaro". Il Comune di Torino ha lanciato nelle scorse settimane la campagna " Abbiamo dei mici in comune ", con l'obiettivo di sensibilizzare i torinesi a prendersi cura di gatti liberi e colonie feline .

417 colonie feline a Torino

Si vuole rendere poi cittadini più consapevoli al fine di valorizzare e rispettare maggiormente il decoro cittadino. Ultimo ma non ultimo per chi, nuovo o vecchio appassionato di gatti, volesse contribuire alla cura dei mici della Città sarà possibile candidarsi come "gattar*" scrivendo a ufficiotutelaanimali@comune.torino.it