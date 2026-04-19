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Cronaca | 19 aprile 2026, 11:23

Colonna di fumo visibile in tutta Torino Sud: incendio nella zona di Beinasco, evacuate le case vicine [FOTO e VIDEO]

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: operazioni in corso, anche attraverso l'uso degli elicotteri, in un edificio industriale di via Monginevro

Incendio a Beinasco

Incendio a Beinasco

Una densa colonna di fumo si è sollevata intorno alle 11 nella zona Sud di Torino, apparentemente nella zona di Beinasco dove sono presenti alcune industrie.

Un incendio che si è reso visibile in buona parte della città, anche a notevole distanza. Il rogo, fin dai primi momenti, ha assunto dimensioni davvero notevoli. L'edificio industriale si trova in particolare in via Monginevro a Beinasco. 

L'intervento dei Vigili del fuoco 

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, anche se sulle cause e sulla dinamica sono ancora in corso le indagini e le ricostruzioni. Testimoni raccontano dell'impiego anche di elicotteri per cercare di ristabilire le condizioni di sicurezza. Sul posto stanno intervenendo 7 squadre del comando, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. 
È inoltre in corso l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze.

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Cannati: "Tenere le finestre chiuse"

"Si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro. È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse ed evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Lavoro per 17 squadre e 46 vigili del fuoco

Verso la fine della giornata, il bilancio parla di 17 squadre impegnate per un totale di 46 vigili del fuoco, l’incendio risulta essere stato confinato e controllato e sono in corso le operazioni interne di spegnimento degli ultimi focolai. Sono in corso anche le operazioni di indagine relative alle cause dell’innesco e propagazione delle fiamme. Non risulta esserci evidenza di persone che siano rimaste coinvolte dall'incendio.

Il sindaco Cannati ha annunciato il ritorno a casa per stasera delle persone evacuate, mentre resta ancora valido l'invito a tenere chiuse le finestre.

Incendio nella zona di Beinasco

Incendio nella zona di Beinasco

incendio in corso

incendio in corso

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

La colonna di fumo visibile da buona parte della città

Massimiliano Sciullo

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