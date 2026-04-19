Colonna di fumo visibile in tutta Torino Sud: incendio nella zona di Beinasco, evacuate le case vicine [FOTO e VIDEO]

Una densa colonna di fumo si è sollevata intorno alle 11 nella zona Sud di Torino, apparentemente nella zona di Beinasco dove sono presenti alcune industrie.

Un incendio che si è reso visibile in buona parte della città, anche a notevole distanza. Il rogo, fin dai primi momenti, ha assunto dimensioni davvero notevoli. L'edificio industriale si trova in particolare in via Monginevro a Beinasco.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, anche se sulle cause e sulla dinamica sono ancora in corso le indagini e le ricostruzioni. Testimoni raccontano dell'impiego anche di elicotteri per cercare di ristabilire le condizioni di sicurezza. Sul posto stanno intervenendo 7 squadre del comando, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte.

È inoltre in corso l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze.

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Cannati: "Tenere le finestre chiuse"

"Si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro. È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse ed evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Lavoro per 17 squadre e 46 vigili del fuoco

Verso la fine della giornata, il bilancio parla di 17 squadre impegnate per un totale di 46 vigili del fuoco, l’incendio risulta essere stato confinato e controllato e sono in corso le operazioni interne di spegnimento degli ultimi focolai. Sono in corso anche le operazioni di indagine relative alle cause dell’innesco e propagazione delle fiamme. Non risulta esserci evidenza di persone che siano rimaste coinvolte dall'incendio.

Il sindaco Cannati ha annunciato il ritorno a casa per stasera delle persone evacuate, mentre resta ancora valido l'invito a tenere chiuse le finestre.