Gli uomini del 118 di Azienda Zero sono intervenuti nella giornata di oggi per soccorrere due persone in arresto cardiaco. Entrambi stavano partecipando - tra Chieri e Pino Torinese - alla gara ciclistica Gran Fondo di Torino.
Il primo è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara, mentre il secondo è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante tutto il trasporto. Il paziente, 61 anni, è stato portato alle Molinette dove è deceduto poco dopo. L'altra vittima, 68 anni e originario di Pinerolo, è invece morto all'ospedale di Chieri.
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Cronaca | 19 aprile 2026, 20:07
Due arresti cardiaci durante la Gran Fondo di Torino: muoiono entrambi i partecipanti nonostante i soccorsi
I malori sono avvenuti nel corso della competizione ciclistica, tra Chieri e Pino Torinese: un 61enne è morto alle Molinette, un 68enne a Chieri
Gli uomini del 118 di Azienda Zero sono intervenuti nella giornata di oggi per soccorrere due persone in arresto cardiaco. Entrambi stavano partecipando - tra Chieri e Pino Torinese - alla gara ciclistica Gran Fondo di Torino.
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