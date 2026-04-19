Due arresti cardiaci durante la Gran Fondo di Torino: muoiono entrambi i partecipanti nonostante i soccorsi

Gli uomini del 118 di Azienda Zero sono intervenuti nella giornata di oggi per soccorrere due persone in arresto cardiaco. Entrambi stavano partecipando - tra Chieri e Pino Torinese - alla gara ciclistica Gran Fondo di Torino.



Il primo è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara, mentre il secondo è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante tutto il trasporto. Il paziente, 61 anni, è stato portato alle Molinette dove è deceduto poco dopo. L'altra vittima, 68 anni e originario di Pinerolo, è invece morto all'ospedale di Chieri.