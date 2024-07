Confagricoltura incontra l'assessore Bongioanni: intese su PSA, clima, OCM vino, tutela delle aziende e nuove generazioni

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro organizzato a Palazzo Piemonte, tra Confagricoltura Piemonte e il neo Assessore al Commercio, Agricoltura, Cibo e Parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni.

“È stata l’occasione per presentare la struttura e i nostri referenti sul territorio, che ogni giorno, sono in prima linea ad affrontare le diverse criticità del settore primario”, racconta Enrico Allasia, presidente della Federazione degli imprenditori agricoli piemontesi, che con il direttore Lella Bassignana, una delegazione di colleghi e direttori delle Unioni provinciali, ha consegnato all’Assessore un’istantanea dell’agricoltura regionale, rimarcando l’urgenza di trattare temi come quello delle infrastrutture, della biosicurezza, della valorizzazione dei prodotti autoctoni (carne, riso, frutta) e delle aziende che sono impegnate nel sociale.

“Le emergenze climatiche degli ultimi anni, la PSA e l’influenza aviaria, le politiche europee in discussione, la situazione economica e socio – politico dovuta alle guerre in corso costringono gli agricoltori a rivedere continuamente le attività in azienda, per garantire cibo ai cittadini, ma anche sostenibilità della stessa impresa” ha evidenziato Allasia.

“Abbiamo apprezzato il lavoro svolto dall’ex Assessore Protopapa, che ha saputo destinare alcuni fondi importanti all’agroalimentare piemontese. Rinnoviamo all’attuale Bongioanni la nostra disponibilità a collaborare per trovare costantemente soluzioni pragmatiche e attuabili, affrontando man mano alcuni dei temi a noi cari” ha concluso Allasia.