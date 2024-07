A settembre l'evento calcistico internazionale “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”

Nell’ultimo fine settimana di settembre la città di Torino ospiterà un evento calcistico internazionale, la prima edizione della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”, ideato e gestito da BeKings - agenzia di organizzazione eventi, specializzata in tornei di calcio giovanile - in collaborazione con Torino FC. Il torneo, dedicato alle categorie Under 11 (2014) e Under 10 (2015), si giocherà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre negli impianti sportivi delle società ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio.

In campo 120 squadre in arrivo da tutta Europa (60 per ciascuna annata), di cui ben 40 società professionistiche. Hanno già dato la loro adesione ufficiale, tra le altre, Real Madrid, Manchester City, Benfica, Cska Mosca, Dinamo Zagabria e Nizza; tra le squadre di serie A, sicura la presenza di Inter, Milan, Fiorentina, Parma, Monza e Como, oltre naturalmente al Torino padrone di casa.

Il torneo sarà preceduto da una fase eliminatoria, dedicata alle società dilettantistiche piemontesi, che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 settembre nell’impianto sportivo del Caselle Calcio: partecipano 16 squadre per annata, le iscrizioni sono già chiuse.

Il programma della fase internazionale prevede:

· venerdì 27 settembre, torneo amichevole tra le società professioniste (2014 a Caselle, 2015 alla Pro Eureka). In serata, sfilata delle squadre partecipanti all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino.

· sabato 28 settembre, fase eliminatoria della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”.

· domenica 29 settembre, fase finale della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”. Le finali e la premiazione di entrambe le categorie saranno ospitate nell’impianto sportivo del Gassino FC.

Non solo calcio: la “Invincibili Kup” sarà un vero e proprio evento per tutta Torino, paragonabile ai grandi eventi cui ormai la città è abituata, viste le migliaia di persone - giocatori, staff e famiglie - che arriveranno da tutta Europa.