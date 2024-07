I prezzi a Torino salgono in altalena: calano rispetto a maggio, ma la vita è più cara di un anno fa

Inflazione in altalena, a Torino: cala infatti (-0,2%) nel giro di un mese, ma cresce rispetto allo stesso mese di un anno fa (+0,5%). Lo dicono i dati dell’Ufficio di Statistica della Città.

In particolare, calano il cibo e l'energia (unica voce che rispetto all'anno passato non torna a salire, ma anzi "crolla" dell'8,7%). In salita i tabacchi.