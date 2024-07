Guida turistica di Bologna: 6 attrazioni da visitare

Bologna è spesso messa in ombra da altri “hotspot”, come Roma, Firenze e Venezia, ma se sei alla ricerca di un’esperienza italiana autentica non stravolta dal turismo di massa, questa città è la scelta ideale. Il capoluogo emiliano è vivace e affascinante, grazie alla sua combinazione perfetta di storia, cultura, gastronomia e divertimento. Bologna è tutta da vivere e scoprire: dalle prelibatezze gastronomiche ai vini apprezzati in gran parte del mondo, passando per i suoi tesori architettonici, la musica e l'ospitalità dei suoi residenti, la città dei portici ti conquisterà! Quindi, che cosa non dovresti assolutamente perderti a Bologna? Ecco 6 attrazioni da visitare.

1. Le Due Torri

Se l'idea di salire 498 gradini di legno fino alla cima di una torre medievale alta 97,2 metri ti spaventa, sappi che ne vale assolutamente la pena. Ammirare il tramonto della città rossa dalla cima della torre degli Asinelli non ha prezzo. La torre degli Asinelli e La Torre Garisenda, conosciute come le Torri Gemelle di Bologna, svolgevano la funzione militare di difesa e avvistamento, ma la loro altezza divenne anche uno status-symbol per le due famiglie nobili che le costruirono.

2. Piazza Maggiore

Piazza Maggiore è l'epicentro della vita politica e sociale di Bologna. È circondata da importanti edifici come la Basilica di San Petronio e il Palazzo dei Notai. Sulla piazza si erge la Fontana del Nettuno, una delle icone di Bologna. La fontana raffigura il dio del mare, con quattro putti ai suoi piedi. Questi ultimi rappresentano il Gange, il Nilo, il Rio delle Amazzoni e il Danubio, i fiumi del quattro continenti allora conosciuti. Le dimensioni e la natura realistica della scultura ti lasceranno a bocca aperta.

3. Pinacoteca Nazionale di Bologna

È vero che niente è paragonabile ai capolavori del Rinascimento esposti nelle gallerie di Firenze, ma se visiterai la Pinacoteca Nazionale di Bologna vivrai un’esperienza museale a contatto diretto con i grandi capolavori del passato, lontano dalla folla di turisti che assalgono gli Uffizi. La pinacoteca ospita una superba collezione di dipinti del XIII-XVIII secolo e opere di artisti in qualche modo legati a Bologna e all'Emilia.

4. Le Vie Del Mercato Del Quadrilatero

Dirigendoti a est di Piazza Maggiore troverai le strade colorate del Quadrilatero, il cuore pulsante e trendy del capoluogo emiliano. I suoi vicoli sono animati da fruttivendoli e pescivendoli che decantano a squarciagola la qualità della loro merce. Qui puoi trovare tutti i prodotti tipici locali, tra cui pasta fresca, formaggi stagionati, il vino e, naturalmente, la mitica mortadella.

5. Santuario della Madonna di San Luca

Il Santuario della Madonna di San Luca è uno dei simboli di Bologna, insieme alle Due Torri. Dalla sua terrazza panoramica potrai scorgere una vista mozzafiato su tutta la città. Per raggiungere il Santuario della Madonna di San Luca, che si trova fuori dal centro storico di Bologna, devi percorrere una lunga salita, ma se preferisci la soluzione più semplice, puoi prendere il San Luca Express da Piazza Maggiore.

6. Dozza

Dozza è adagiata sulle colline bolognesi. A meno che tu non abbia la tua macchina o non ne abbia presa una al noleggio auto a Bologna Aeroporto, puoi giungere a destinazione con i mezzi pubblici. Ma fidati, ne vale assolutamente la pena, perché questo borgo medievale nasconde un piccolo segreto che lo rende una tappa obbligata per chiunque visiti Bologna. Ospita la Biennale del Muro Dipinto, un festival di arte contemporanea che utilizza le antiche facciate di Dozza come tela. Il risultato è un'affascinante galleria d'arte a cielo aperto che ti lascerà senza parole.

Conclusione

Il centro storico di Bologna è ricco di attrazioni, ma anche i suoi dintorni sono disseminati di piccole gemme nascoste. Se sei in vacanza a Bologna non devi assolutamente perderti le sue antiche fortezze e i borghi medievali a pochi chilometri dalla città. Per godere di tutte queste bellezze e aggiungere tasselli preziosi alla tua esperienza di viaggio, la soluzione ideale è noleggiare un veicolo in una delle agenzie di autonoleggio a Bologna Aeroporto. Tra quelle più note troverai anche Hertz, che con la sua esperienza e professionalità ti aiuterà a liberare l’esploratore che è in te.