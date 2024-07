Una soluzione innovativa per la pulizia di polveri, liquidi, fanghi e solidi

Nello scorso mese di maggio, la PGF di GRASSO F.lli di Moretta ha messo in luce l’efficacia e la versatilità del loro mezzo d'avanguardia, il CAPBORA. Contattati da un cliente per la pulizia di un sottotetto e di vari piani di un fabbricato disabitato, l’azienda ha mostrato ancora una volta la propria professionalità e competenza.

Il sopralluogo ha permesso di formulare un’offerta dettagliata, considerando tutte le procedure necessarie per eseguire il lavoro in piena sicurezza e raggiungere l’obiettivo di una pulizia radicale dei locali indicati. Il preventivo ha incluso:

costo del mezzo CAPBORA con tre operatori per l’aspirazione del guano e il trasporto dei rifiuti presso un centro autorizzato

costo dello smaltimento;

costi di sicurezza comprensivi del mezzo aggiuntivo per il trasporto dell’attrezzatura complementare, in conformità con il D.LGS 81/08.

Il cliente, soddisfatto dell’offerta, ha accettato il preventivo, permettendo così di programmare l’inizio dei lavori per il giorno martedì 11 giugno 2024. Grazie alla meticolosa pianificazione e all'interazione con tutte le figure coinvolte, la messa in sicurezza del cantiere è stata garantita.

Durante i lavori, gli operatori della PGF di GRASSO F.lli. Ogni volta che la cisterna era piena, il mezzo si dirigeva verso la discarica per lo smaltimento. L’azienda, regolarmente iscritta all’Albo Gestori Rifiuti nelle categorie 1, 4, 5, 8, 10, ha seguito tutte le normative previste, utilizzando il formulario vidimato per il trasporto dei rifiuti fino al centro di destino, dove è stato controfirmato per chiusura come prova del corretto smaltimento.

Paride Grasso, uno dei titolari dell’azienda, ha commentato "… questo intervento ha dimostrato ancora una volta l’efficacia del nostro mezzo CAPBORA. La tecnologia di cui disponiamo ci permette di affrontare e risolvere le esigenze più diversificate dei nostri clienti, garantendo sempre il massimo della sicurezza e della professionalità. Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente e il rispetto delle normative vigenti, e in questo caso, siamo riusciti a raggiungerlo pienamente".

L’intervento si è concluso con successo, confermando la PGF di GRASSO F.lli di Moretta come un punto di riferimento nel settore dell’aspirazione e smaltimento rifiuti. Grazie alla loro avanzata tecnologia e alla competenza del loro team, l’azienda continua a garantire soluzioni efficienti e sicure, rispondendo prontamente alle esigenze dei clienti.

La PGF di GRASSO F.lli si trova a Moretta, in Regione Brasse Piccolo.

Telefono 0172 911108

E-mail pgf@pgfgrasso.it