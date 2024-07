PowerPool (CVP), incremento del 102% in 24 ore

L’asset PowerPool (CVP) ha dato segnali di ripresa nell’ultima giornata, con un incremento di prezzo del 102%. Il costo del token CVP è salito a 0,4749$, una ripresa rispetto al periodo di stagnazione che continua dall’inizio del 2024. Si era visto un incremento simile tra marzo e aprile, quando aveva raggiunto un ATH mensile superiore a 0,6$.

La situazione potrebbe ora essere differente e una nuova tornata di acquisti potrebbe essere stata generata dalle novità che PowerPool sta mettendo in atto. L’ecosistema prevede l’espansione su Layer-2 con costi gas inferiori e maggiore TVL. L’approvazione di queste modifiche, richieste a gran voce dagli utenti DeFi, ha visto una più ampia opportunità di utilizzo dell’ecosistema, che punta a espandersi su altre blockchain.

Cos’è di preciso PowerPool

PowerPool è un progetto che è stato realizzato per ridurre alcuni punti d’attrito nel mercato DeFi. Innanzitutto offre la cartolarizzazione degli asset, permettendo ai trader di avere voce in capitolo in merito alla governance dei protocolli in cui operano. Con questo approccio permette loro di condividere gli stessi obiettivi dei progetti che detengono.

Un altro problema che aiuta a ridurre è la confusione dei trader che non riescono a trovare progetti affidabili degni del loro tempo e della loro attenzione. Per questi ultimi, spesso, costruire un portafoglio diversificato risulta molto difficile. PowerPool elimina quindi le congetture e offre un’esposizione ai protocolli DeFi con le migliori prestazioni sul mercato tramite un solo asset.

Così facendo, permette inoltre di risparmiare sulle commissioni poiché c’è un solo asset da mantenere e mettere in sicurezza. PowerPool è quindi un’alternativa intelligente sul mercato, grazie al supporto dell’automazione di strategie complesse on-chain. Gli sviluppatori avevano dichiarato di voler implementare una rete di automazione e prodotti su ogni chain compatibile con EVM in futuro. Una mossa che stanno mettendo in atto negli ultimi tempi e che permetterà alla community di accumulare potere di governance nell’ecosistema Ethereum.

CVP, pertanto, è il token principale per la rete PowerPool ed è un acronimo di Concentrated Voting Power, ovvero potere di voto concentrato. Gli utenti necessitano di questo token se vogliono avere accesso alle funzioni della rete, effettuando così proposte e votazioni in merito alle commissioni, set di token e così via. Le soluzioni Layer-2 iniziano a essere sempre più popolari e molti altri progetti stanno ottenendo crescente attenzione da parte dei trader. Non solo nel settore DeFi ma anche nelle meme coin, tra cui spicca il progetto Pepe Unchained.

Meme coin e Layer-2: Pepe Unchained

PEPU è la meme coin del progetto Pepe Unchained che ha già raccolto 5,5 milioni di dollari in finanziamenti. L’idea alla base vede l’unione del meme di Pepe the Frog con le funzionalità della Layer-2. Lo scopo è quello di creare una propria blockchain, liberando così i trader dai costi di commissione e la lentezza crescente della Layer-1, ritenuta sempre più inadeguata.

Per rendere bene l’idea della costrizione della Layer-1, Pepe è rappresentato in questo progetto con delle catene, impossibilitato a raggiungere il suo potenziale. Liberandosi però da queste ultime e spostandosi su Layer-2, può offrire usabilità e scalabilità, offrendo anche ricompense doppie a tutti i primi investitori che piazzano i loro PEPU in staking.

L’acquisto del token può essere effettuato tramite ETH, USDT, BNB e carta di credito, dopo aver collegato naturalmente un wallet compatibile sul sito ufficiale. Il costo è al momento di 0,0086649$ per token $PEPU. Un prezzo ancora particolarmente basso e che in futuro, al lancio sugli exchange centralizzati e decentralizzati, potrebbe vedere un apprezzamento proprio per le sue funzionalità innovative.

Si tratta infatti della prima meme coin a tema Pepe a sfruttare la Layer-2, cosa che il team di sviluppo ritiene possa giocare un ruolo fondamentale nella crescita di valore di PEPU. Secondo gli analisti, questo token è in grado competere con PEPE, che sembra abbia raggiunto il massimo potenziale di crescita e non possa continuare a mantenere saldamente la terza posizione nella classifica delle meme coin più performanti.

In sostanza, ha definitivamente un potenziale 100x e dato il prezzo d’entrata per il token molto basso, è una meme coin da tenere d’occhio.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained