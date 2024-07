"Vertice" Torino-Usa per parlare di aziende ed economia: gli industriali accolgono il nuovo ambasciatore degli States

Un "quasi debutto" per entrambi, per discutere i temi più attuali e che accomunano le rispettive comunità. Si sono incontrati questa mattina Marco Gay, da pochi giorni nuovo presidente dell'Unione Industriali Torino e Jack Markell, ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.L'incontro si è tenuto negli spazi presso la sede di via Fanti della sigla datoriale industriale torinese. E si è trattato di un appuntamento in agenda, per Markell, in occasione della sua prima visita nella città di Torino.