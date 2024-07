Residenzialità universitaria, Ravello (FdI): "Dalla Regione oltre 13 milioni di euro a Edisu"

"Per noi declinare concretamente il diritto allo studio è una priorità assoluta: lo dimostriamo anche oggi, con uno stanziamento di oltre 13 milioni euro che consentirà a Edisu di far fronte ai maggiori costi in ordine ai tre progetti di residenzialità universitaria di Torino, Grugliasco e Novara, per un totale di 630 posti letto. Successivamente alla presentazione delle domande di finanziamento sono intervenuti alcuni fattori, tra cui l'aumento delle materie prime e dei costi energetici, senza dimenticare le storture di comparto legate al superbonus, che rischiavano di bloccare l’avanzare dei progetti: con queste risorse, e grazie al prezioso lavoro dell’assessore Chiorino, superiamo tali criticità e garantiamo pieno sostegno a interventi che riteniamo fondamentali per potenziare l’offerta di edilizia universitaria regionale. La vocazione universitaria del Piemonte, di oggi e di domani, passa anche da qui". Ad affermarlo Roberto Ravello, Presidente della I Commissione Bilancio della Regione Piemonte, a margine dell'odierna riunione che ha licenziato per l'aula il provvedimento.