Le spiagge più belle di Alghero: dove andare

Alghero, con le sue meravigliose coste e acque cristalline, è una delle destinazioni turistiche più affascinanti della Sardegna. Stai organizzando una vacanza al mare? Questa guida ti porterà alla scoperta delle spiagge più belle di Alghero, ognuna con le sue caratteristiche uniche che la rendono speciale.

Spiaggia delle Bombarde

Situata nella Riviera del Corallo, a circa 10 chilometri a nord del centro di Alghero, la Spiaggia delle Bombarde è una delle più famose e frequentate della zona. Questo gioiello di sabbia bianca e fine, intervallata da rocce vulcaniche, offre un mare dalle tonalità cangianti dal verde all'azzurro. La spiaggia è ben attrezzata, con stabilimenti balneari, hotel, bar e ristoranti. È ideale per le famiglie grazie al fondale che digrada rapidamente, rendendo l'acqua profonda a pochi metri dalla riva.

Alle spalle della spiaggia si trova un rigoglioso bosco di pini marittimi ed eucalipti, che offre ombra durante le calde giornate estive. Tra le attività disponibili ci sono immersioni subacquee e windsurf, per chi cerca un po' di avventura. Raggiungere la spiaggia è semplice: basta seguire le indicazioni per Fertilia e Porto Conte sulla SS 127 bis.

Spiaggia di Maria Pia

A pochi chilometri dal centro storico di Alghero, la Spiaggia di Maria Pia è una delle più lunghe e rinomate della zona. Questa distesa di sabbia bianchissima e fine è circondata da un mare cristallino con diverse cromature di azzurro e verde smeraldo. La spiaggia è caratterizzata da dune coperte di ginepri e macchia mediterranea, che offrono un paesaggio naturale suggestivo e profumato.

La pineta retrostante fornisce ombra naturale e aree per picnic, rendendo la spiaggia particolarmente adatta alle famiglie. La spiaggia è ben attrezzata con bar, ristoranti e chioschi, ma durante l'alta stagione può essere affollata. La Spiaggia di Maria Pia è facilmente raggiungibile in auto e servita da autobus che collegano Alghero alle principali località balneari.

Spiaggia di Punta Negra

La Spiaggia di Punta Negra, situata a circa 10 km da Alghero, è una delle gemme nascoste della Riviera del Corallo. Questa piccola baia è conosciuta per la sua sabbia chiara e fine, intervallata da rocce e scogli, e per le acque cristalline dalle tonalità verde turchese. Alle spalle della spiaggia si trova una rigogliosa pineta e macchia mediterranea, che offrono zone d'ombra e refrigerio durante le giornate più calde.

Nelle vicinanze della spiaggia si trova un piccolo resort con campi sportivi e una piscina. Sulla spiaggia stessa è possibile noleggiare ombrelloni e lettini, anche se non sono presenti zone d'ombra naturali o docce. Punta Negra è facilmente raggiungibile in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze, e servita da autobus.

Spiaggia del Lazzaretto

La Spiaggia del Lazzaretto, situata lungo la Riviera del Corallo tra Fertilia e il parco di Porto Conte, è una delle spiagge più conosciute di Alghero. Con un arenile di sabbia chiara e fine che si estende per circa 300 metri, è circondata da rocce di arenaria e cespugli di mirto e lentisco. Le acque cristalline presentano diverse sfumature di azzurro, rendendola ideale per lo snorkeling.

La spiaggia è ben attrezzata con parcheggi, bar, ristoranti e noleggio di ombrelloni e sdraio. È accessibile ai disabili e adatta alle famiglie. Raggiungere la spiaggia è semplice, seguendo le indicazioni per la SS 127 bis e poi per il Lazzaretto. Nelle vicinanze si trovano altre splendide località balneari come le Bombarde e Mugoni.

Spiaggia di Mugoni

La Spiaggia di Mugoni, situata nella baia di Porto Conte, è una delle più affascinanti della Riviera del Corallo. Questa lunga distesa di sabbia chiara si estende per circa due chilometri ed è circondata da una pineta di pini ed eucalipti. Le acque della spiaggia sono particolarmente calme e riparate dal vento, rendendola ideale per le famiglie.

Mugoni è ben attrezzata con numerosi bar e ristoranti, noleggio di ombrelloni e sdraio, e ampi parcheggi. La spiaggia è servita da autobus e facilmente raggiungibile in auto. Nelle vicinanze si trovano altre attrazioni come il nuraghe Palmavera e il promontorio di Capo Caccia.

Spiaggia di Cala Dragunara

La Spiaggia di Cala Dragunara, situata nella località di Capo Caccia, è una piccola ma affascinante baia con sabbia dorata e acque cristalline. La cala è circondata da una fitta vegetazione mediterranea e presenta una gradinata in pietra che scende fino all'arenile. Le acque sono ideali per lo snorkeling grazie alla ricca fauna ittica.

Cala Dragunara è dotata di un piccolo bar e un molo per l'attracco delle imbarcazioni che conducono alle vicine Grotte di Nettuno. La spiaggia è facilmente raggiungibile in auto e servita da autobus. Nelle vicinanze si trovano altre spiagge meravigliose come il Lazzaretto e le Bombarde.

Spiaggia di Porto Ferro

La Spiaggia di Porto Ferro, situata a circa 20 km da Alghero, è una delle più tranquille e meno turistiche della zona. Questa lunga distesa di sabbia dorata con sfumature ambrate è circondata da promontori di trachite rossastra e da una pineta. Le acque sono limpide e ideali per il surf grazie alle frequenti onde.

La spiaggia offre diversi servizi, tra cui parcheggi, bar e noleggio di ombrelloni e sdraio. La zona nord della spiaggia è frequentata da naturisti e autorizzata ufficialmente per il turismo naturista dal 2017. Porto Ferro è facilmente raggiungibile in auto e servita da autobus.

Con queste meravigliose spiagge, Alghero offre un'esperienza balneare indimenticabile. Che tu sia in cerca di relax, avventura o semplicemente di bellezze naturali, troverai sicuramente la spiaggia perfetta per te. Buona vacanza!