Come migliorare l'efficienza energetica della tua casa

Sempre più persone si dimostrano essere interessate a come fare per poter migliorare l’efficienza energetica dei propri immobili. Il motivo è molto semplice ed intuibile, una casa non efficiente dal punto di vista energetico comporta bollette elevate e un suo minor valore commerciale.

Non tutti, infatti, sanno che l’efficienza energetica di un immobile incide anche sul suo valore, il che vuol dire che maggiore è l’efficienza energetica dello stesso e maggiore sarà il suo valore sul mercato. Per avere maggiori dettagli su cosa fare per ottimizzare l’efficienza energetica della propria abitazione, esplora le soluzioni disponibili su inGrado e affidati a un professionista del settore.

Sostituire gli infissi

Uno dei consigli principali per migliorare l’efficienza energetica della propria casa è la sostituzione degli infissi. Optando per porte e finestre ben progettate, resistenti e installate a regola d’arte è possibile migliorare l’isolamento termico, riducendo le dispersioni di calore durante l’inverno e mantenere un ambiente fresco durante l’estate.

Infissi datati o mal montati, con vetri singoli, possono disperdere fino al 25% dell'energia prodotta in casa, comportando un significativo spreco energetico e di conseguenza costi maggiori per il riscaldamento e/o il raffrescamento domestico.

Automatizzare il sistema di riscaldamento

Un altro suggerimento per incrementare l’efficienza energetica domestica è optare per dispositivi in grado di automatizzare i sistemi di riscaldamento, come i termostati programmabili. Questi ultimi permettono di regolare la temperatura, programmando riscaldamento e raffrescamento in base alle fasce orarie, anche se ci si trova fuori casa.

In genere, i termostati programmabili consentono di impostare accensione e spegnimento della caldaia, degli impianti di riscaldamento o della termopompa, ma alcuni modelli più avanzati hanno anche altre funzioni. Tra queste, la capacità di adattare la temperatura in base alle condizioni climatiche esterne assicurando una casa confortevole e ben climatizzata, senza sprechi di energia.

Pompa di calore

Se si ha intenzione di migliorare l’efficienza energetica di casa non è possibile non prendere in considerazione l’opportunità di installare una pompa di calore di ultima generazione. Questa tecnologia, infatti, sfrutta le fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l’acqua, l’aria oppure il calore del terreno, riducendo così la dipendenza dai combustibili fossili.

È possibile integrarli anche con gli impianti fotovoltaici, in questo modo è possibile aumentare ulteriormente l’efficienza energetica dell’immobile riducendo anche i costi operativi.

Tra l’altro, è bene precisare che, visti i notevoli vantaggi ambientali che derivano dall’utilizzo delle pompe di calore, il Governo da anni prevede dei bonus in virtù dei quali è possibile acquistare e installare le pompe di calore ammortizzando le spese.

Isolare la casa

Un cattivo isolamento del soffitto oppure delle pareti o del pavimento di una casa è la principale causa di dispersione verso l’esterno di gran parte di calore che viene prodotto all’interno delle stanze (lo stesso discorso chiaramente vale anche per l’aria fresca durante i mesi estivi).

Per evitare tali dispersioni verso l’esterno, è necessario effettuare l’isolamento a cappotto, meglio conosciuto anche come “cappotto termico”. Si tratta, in poche parole, di una coibentazione delle pareti di casa che danno sia sull’interno che sull’esterno dell’immobile.