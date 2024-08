Si accorge del malfunzionamento, accosta e mette in salvo gli occupanti: auto va a fuoco in Corso Valdocco

A fuoco un'auto alimentata a GPL in Corso Valdocco. L'incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto. Una donna stava guidando la vettura quando si è accorta del malfunzionamento, ha accostato e messo in salvo tutti gli occupanti. Dopo aver chiamato i soccorsi sono giunti in loco i vigili del fuoco della centrale operativa di Torino.



La squadra 21 ha estinto il rogo e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto la polizia locale di Torino per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.