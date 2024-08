Maltempo, Ruzzola (FI): "Chiederemo di replicare il provvedimento Cortemilia per le auto danneggiate"

«Vista la grandinata del tutto straordinaria nelle sue dimensioni occorsa ieri a Torino e che ha portato a ingenti danni per le auto chiederó di replicare la misura recentemente giá adottata dalla Regione Piemonte per il Comune di Cortemilia» ad annunciarlo il presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.



«Crediamo che sia un segnale di attenzione doveroso da parte dell’amministrazione pubblica sostenere quei cittadini che, senza colpa alcuna. si sono visti distruggere i parabrezza o addirittura l’intera auto nell’evento che ieri ha messo in ginocchio parti del nostro capoluogo» conclude Ruzzola.