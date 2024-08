"Ci hanno rubato le offerte". L'allarme del sacerdote fa arrestare un ladro di 41 anni

A chiamare i carabinieri è stato il parroco: "Hanno rubato i soldi nel nostro offertorio". Per questo motivo i militari si sono precipitati in corso Racconigi, nella zona della chiesa di San Pellegrino Laziosi.



Sono così scattate le manette per un uomo di 41 anni, nordafricano, con l'accusa di furto aggravato. L'uomo è stato bloccato e, dalla perquisizione, sono emersi 100 euro in contanti rubati da una delle cassette delle offerte della chiesa. La refurtiva è stata restituita al sacerdote. Il ladro è stato portato in carcere.