Cimeli di Steve Jobs e oggetti storici: l'asta dei sogni per i fan di Apple

Tutti conoscono l'influenza che aziende come Apple hanno avuto e continuano ad avere nel mondo tecnologico attuale. Tantissimi prodotti sono diventati dei veri e propri simboli nel panorama digitale di oggi. Basti pensare all'iPhone, che ha rivoluzionato il modo di vedere lo smartphone, ma anche a tutte le innovazioni apportate con l'iPad e con i computer Mac. La storia di Apple affonda le sue radici in un periodo ormai distante parecchi anni e spesso nostalgia e tecnologia vanno davvero d'accordo.

I prodotti all'asta, dall'Apple-1 alle Polaroid

Lo dimostra l'asta di prodotti legati ad Apple e a Steve Jobs che sta attirando l'attenzione da parte di tanti appassionati e collezionisti. La casa d'aste, infatti, sta mettendo in vendita degli oggetti unici che mettono in evidenza la lunga storia dell'azienda e del fondatore.

Uno degli oggetti più interessanti tra quelli messi all'asta è un computer Apple-1 ancora funzionante, che proviene dalla collezione di Dana Redington, ex dipendente di Apple. Il dispositivo, che in origine era presente all'interno dell'ufficio di Steve Jobs, era stato regalato a Dana Redington proprio da Jobs e da Steve Wozniak. Il computer Apple-1 all'asta è stato restaurato poco tempo fa da Corey Cohen e la sua valutazione va oltre i 300.000 dollari, anche se al momento l'offerta con valore più elevato è di 100.000 dollari.

C'è anche un insieme di Polaroid che sono state usate da Steve Jobs nel corso della presentazione dell'Apple-1 che è stata effettuata a Paul Terrell. Quest'ultimo è il rivenditore che ha ordinato i primi computer di questo tipo per il Byte Shop. Le foto sono davvero storiche e uniche nel loro genere e fanno parte dei materiali promozionali di quel periodo. Il valore che potrebbero arrivare ad avere andrebbe anche oltre 30.000 dollari.

Gli oggetti simbolo di Apple e di Steve Jobs

Nell'asta che viene proposta in questo periodo c'è anche un, che è possibile acquistare ancora all'interno della sua confezione, perfettamente sigillato. È un modello molto raro e particolarmente ambito dai collezionisti di device tecnologici. Alcuni modelli di questo iPhone sono stati venduti anche a prezzi che vanno oltre i 200.000 dollari.

Nell'asta sono compresi anche due assegni con la firma di Steve Jobs, un biglietto da visita, un badge ID NeXT con una foto, l'annuario del 1972 del liceo di Steve Jobs e tante riviste dell'epoca che presentano il fondatore di Apple in copertina.

Infine, si può ricordare anche la presenza di un bomber che indossava Steve Jobs in una foto diventata molto famosa. Lo scatto, realizzato nel 1983, vede protagonista Steve Jobs mentre mostrava il dito medio davanti ad un'insegna di IBM nella città di New York. Il capo di abbigliamento in questione, che è diventato nel tempo un vero e proprio simbolo, potrebbe arrivare ad un prezzo di 75.000 dollari.

La passione e il passato che ha visto oltre

L'asta rappresenta un'occasione unica per possedere un pezzo della storia di Apple e di Steve Jobs. Alcuni prodotti, come il computer Apple-1, le Polaroid, l'iPhone originale ancora sigillato nella confezione, raccontano la storia di, che ha saputo innovare e vedere nel futuro della tecnologia. Inoltre, non fanno altro che incarnare lo spirito di uno dei suoi fondatori più celebri.

La tecnologia continua a cambiare di anno in anno e tutti pensano sempre alle innovazioni future. Spesso in tanti si dimenticano, però, che ciò che si ha oggi a disposizione deriva da un passato che è stato in grado di vedere oltre.

Lo dimostrano le intuizioni di Steve Jobs e di un'azienda che ha costruito il suo successo nel corso del tempo appassionando gli utenti. Proprio la passione, per la tecnologia, ma anche per il futuro, è ciò che caratterizza gli oggetti disponibili in questa asta. Pezzi rari, che raccontano delle storie incredibili.

