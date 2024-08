"Natura in evoluzione": tutti gli appuntamenti di agosto nel Parco Nazionale del Gran Paradiso

Continuano, per tutto il mese di agosto, gli eventi estivi appartenenti alla Rassegna di divulgazione scientifica e di tutela della biodiversità, a cura del Parco Nazionale Gran Paradiso " Natura in evoluzione ”.

La mattina di sabato 17 agosto alle ore 10.30 al Centro “L'uomo e i coltivi” di Campiglia Soana si potrà partecipare all’evento “Microrganismo chiama, pianta risponde!”, un laboratorio didattico per bambini dai 7 anni, a cura di Martino Adamo e Matteo Chialva dell’Università degli Studi di Torino. A seguire è prevista anche una presentazione divulgativa per tutti - anche i non iscritti al laboratorio. Nel corso della mattinata si esplorerà un tema molto particolare, ovvero come comunicano tra loro i microorganismi del suolo e le piante. L’intera attività di laboratorio servirà ai più giovani per capire quali sono gli strumenti e i modi per studiare questa relazione poco conosciuta, ma affascinante e preziosa.

Sempre all’interno della Rassegna “Natura in evoluzione”, un altro appuntamento, sul lato piemontese del Parco, è previsto per sabato 31 agosto, all’incubatoio ittico di Piantonetto – Locana (TO). Si inizierà alle 10.30 con il Laboratorio di disegno “La bellezza dentro all’acqua” a cura di Javier Lazaro, per bambini di oltre 6 anni, su un tema molto importante: la biodiversità acquatica. Durante il laboratorio si imparerà quali sono i principali abitanti dei torrenti di alta quota e le principali tecniche per disegnarli. Divertendosi, i ragazzi potranno scoprire qualcosa in più sugli ambienti di acqua dolce. A seguire, dalle ore 11.45, è previsto l’incontro a cura di Anna Marino, dell’Università degli Studi di Torino, dal titolo: “Macro, micro: biodiversità acquatica ed altre storie”. Una presentazione divulgativa per tutte le età che illustra gli abitanti dei torrenti e dei laghetti di alta quota, ognuno con le sue particolarità e il suo ruolo nell’ecologia di questi ambienti. Un appuntamento per scoprire quante sono le forme di vita sia grandi che minuscole che abitano l’acqua.

Per l'occasione verrà organizzato il trasporto con navetta fino all'incubatoio.





Ideata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e avviata nel 2023, la rassegna estiva di divulgazione scientifica “Natura in Evoluzione” anche quest’anno tratterà temi strettamente connessi alla ricerca, alla conservazione e alla conoscenza del mondo naturale: il “filo rosso” che li accomuna, nella nuova edizione, è la comunicazione in natura.

Numerosi sono anche gli appuntamenti che si susseguiranno, nel corso di tutta l’estate, nei Centri del Parco dedicati alla ricerca, alla divulgazione scientifica:

“Il tema dell'edizione di quest’anno – racconta Caterina Ferrari, del Servizio Comunicazione, Educazione e Turismo del Parco - sarà la comunicazione in natura: gli esperti, invitati nei diversi appuntamenti, ci racconteranno le loro ricerche, ci faranno sperimentare nuove tecniche e presenteranno risultati e nuove ipotesi delle ricerche scientifiche sulla comunicazione tra le specie animali, vegetali e il loro ambiente. Il percorso sottolineerà l’importanza della conservazione non solo della singola specie, ma di tutte le relazioni e connessioni tra specie e ambiente”.

Sullo sfondo, il presupposto che la comunicazione è alla base della società umana, e che dall’efficienza della comunicazione dipende la qualità delle relazioni e il funzionamento dei diversi sistemi. Una dinamica analoga avviene in natura tra tutte le comunità degli esseri viventi. Durante questa edizione di “Natura in evoluzione”, sotto la guida degli esperti del Parco, saranno quindi approfondite e narrate le strategie che le diverse specie animali e vegetali adottano per comunicare tra di loro e con l’ambiente circostante, e il modo in cui anche la comunicazione in natura è influenzata dal cambiamento delle condizioni climatiche ed ecologiche.

Lo scopo primario di questa rassegna è di rafforzare una nuova consapevolezza sui valori della conservazione e della protezione ambientale, pilastri della missione del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Durante tutto il corso della rassegna saranno pertanto esplorate e descritte ai visitatori le ricerche scientifiche che il Parco, ma non solo, promuove sulla comunicazione tra le specie animali e vegetali e il loro ambiente, per rimarcare quanto siano importanti il monitoraggio e la conservazione non solo della singola specie, ma di tutte le relazioni e le connessioni tra le diverse specie e l’ambiente.

Gli incontri saranno condotti in prima persona da ricercatori ed esperti responsabili di ricerche sul tema, con un approccio divulgativo che possa rendere accessibile a tutti anche argomenti molto complessi.

Un'attenzione particolare sarà rivolta a bambini e ragazzi: ogni incontro infatti si aprirà con un laboratorio pratico dedicato ai più giovani.





L’elenco completo con tutti gli eventi e le iniziative a cura del PNGP si trova alla pagina:

https://www.pngp.it/iniziative