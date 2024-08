Bibione, la località conosciuta come “tutta spiaggia”: ma c’è molto di più

Quando si pensa a Bibione, località nel comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, la mente corre subito alla sua magnifica spiaggia dorata, premiata con la Bandiera Blu per la qualità dell’acqua e dei servizi offerti.

Eppure, questa rinomata cittadina balneare della costa veneta nasconde molto di più ed è pronta a stupire i visitatori con esperienze suggestive e divertenti.

La natura incontaminata a Bibione

Dietro le dune sabbiose si cela la natura incontaminata. La, con i suoi canali e le isolette disabitate, regala scenari magici da esplorare in barca o kayak. Qui si possono ammirare da vicino i tradizionali "casoni", le antiche costruzioni in legno e canna un tempo utilizzate come rifugio dai pescatori locali.

Il patrimonio naturalistico di Bibione si arricchisce grazie all’Oasi protetta Naturalistica di Valgrande, un’area protetta e un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per coloro che cercano un luogo di pace e tranquillità lontano dal caos della città.

La sua estensione di oltre 300 ettari è composta da un’ampia varietà di biotopi che ospitano una ricca flora e fauna. Qui è possibile ammirare specie di uccelli, rettili, anfibi e mammiferi che vivono in questo ambiente naturale dove la natura e l’uomo da secoli convivono in armonia.

Per gli amanti dell'esplorazione slow, l'ideale è percorrere i sentieri che si snodano tra la foce del fiume Tagliamento e le dune costiere, un ecosistema delicato popolato da piante endemiche come la Stipa Veneta e da animali quali tartarughe e uccelli migratori. Il Giardino Mediterraneo, poi, è un progetto volto a preservare la flora dunale e retrodunale tipica di questi luoghi.

Relax e divertimento

Bibione sa essere anche. Le sue piste ciclabili, con oltre 30 km di percorsi naturalistici, sono un paradiso per gli amanti delle due ruote. A due passi dal mare, inoltre, si può sognare con i concerti di musica classica, jazz e rock che animano il litorale durante i mesi estivi, alternati da spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche all’aperto.

A rallegrare le serate più calde ci pensano poi le feste e le sagre enogastronomiche nei dintorni, veri e propri viaggi nei sapori autentici del territorio, tra vini pregiati, formaggi e piatti a base di prodotti ittici. Il tutto da gustare in un'atmosfera conviviale e spensierata.

Per il relax più totale, invece, la meta obbligata sono le Terme di Bibione, dove coccolarsi tra piscine termali, idromassaggi e cascate d'acqua calda, immersi nella natura della pineta circostante.

Prenotare la struttura ricettiva perfetta per il proprio soggiorno a Bibione

Tutte le informazioni suglie sulle strutture ricettive sono disponibili sul portale www.bibione.eu, risorsa utile per non farsi trovare impreparati e vivere appieno l'essenza di questa affascinante località adriatica.

È possibile prenotare in hotel ideali sia per coppie che famiglie con bambini. Il sito è gestito dall'Associazione Bibionese Albergatori.