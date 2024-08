I Tapir! in concerto allo sPAZIO211 lunedì 18 novembre.

Il sestetto di South London è composto da Ike Gray, Will McCrossan, Tom Rogers-Coltman, Ronnie Longfellow, Emily Hubbard e Wilf Cartwright. Formatisi nel 2019, la loro musica è una fusione di arte teatrale, narrativa e musicale. "The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain" è il loro debut album multidisciplinare in tre atti pubblicato da Heavenly Recordings con l’aiuto del collettivo artistico My Life is Big e racconta la storia di un viaggiatore solitario attraverso un paesaggio fantastico.

Nei loro spettacoli dal vivo utilizzano dipinti, scenografie, paesaggi sonori, costumi e cortometraggi, invitando il pubblico in un mondo emozionante e misterioso.





