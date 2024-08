Danni maltempo, attribuito lo stato di emergenza anche per il Canavese

Andrea Cane, responsabile regionale enti locali della Lega in Piemonte e Consigliere comunale di uno dei Comuni colpiti da una grave frana (Ingria, in Valle Soana), commenta con queste parole: "Evidenzio con soddisfazione che anche questa volta si è agito con solerzia e proattività per il territorio grazie ad un lavoro di squadra che è stato subito sollecitato ai tecnici della Regione per supervisionare e stimare i danni, fino al Parlamento grazie soprattutto all'interessamento immediato dell'On.Giglio Vigna. Ricordo tra l'altro un aspetto non noto sempre a tutti e che ritengo di particolare rilevanza per i nostri territori: la conferma di stato d'emergenza ad un ente locale consente non solo finanziamenti immediati, ma anche di avere più punti per la partecipazione a futuri bandi, peraltro spesso riservati solo a Comuni che hanno ricevuto questa attribuzione".