Nuova aggressione a un'agente nel carcere Lorusso-Cutugno, Osapp: "È una vera e propria polveriera"

Due detenuti italiani stavano litigando tra loro verbalmente quando in via precauzionale sono stati allontanati e uno di loro ha spintonato con violenza la sovrintendente donna intervenuta, facendola cadere rovinosamente a terra battendo la testa. L'agente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino è stata dimessa con giorni sette di prognosi.

"Lo abbiamo detto in tutte le salse - commenta Leo Beneduci, Segretario Generale Osapp -. Il carcere di Torino è una vera e propria polveriera completamente alla deriva senza un comandante di reparto titolare. La politica ci ha completamente abbandonati il personale di polizia penitenziaria non ce la fa più, è sfinito nel silenzio più assordante delle istituzioni e del DAP - Dipartimento amministrazione penitenziaria - chiediamo che il ministro Nordio invii gli ispettori ministeriali a verificare quanto di grave sta accadendo al carcere Torino e in Piemonte distretto più critico d’Italia con particolare riferimento alle carceri di Cuneo, Vercelli, Aosta, Asti e Ivrea".