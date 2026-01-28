 / Cronaca

Cronaca | 28 gennaio 2026, 14:02

Anziano si sente male in piscina: salvato dal tempestivo intervento dei sanitari

E' successo in via Trieste a Rivarolo: l'82enne è stato poi trasportato all'ospedale di Ivrea

Foto d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella mattina di oggi, mercoledì 28 gennaio, intorno alle 12.15 a Rivarolo Canavese in via Trieste dove un uomo di 82 anni ha accusato un malore mentre si trovava in piscina. 

Il pronto intervento dei sanitari

L'uomo è stato soccorso dai bagnini dell'impianto che hanno iniziato le manovre di rianimazione e chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto un'ambulanza ed il personale sanitario ha proseguito la rianimazione,  fino a che il cuore dell'uomo non ha ripreso a battere.

Trasportato all'ospedale di Ivrea

Il paziente, cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale di Ivrea.

