Shiba Inu scende del 4% oggi, mentre Shiba Shootout vola verso il milione

In un mercato delle criptovalute sempre volatile, oggi Shiba Inu (SHIB) fa registrare un calo del 4% accentuando la recente tendenza ribassista. Al contrario, Shiba Shootout, una nuova meme coin emergente, sta attirando l'attenzione con una prevendita di grande successo che si sta avvicinando a grandi passi al milione di dollari.

Questo articolo darà un’occhiata all’attuale performance di Shiba Inu e all'ascesa di Shiba Shootout, evidenziando come quest'ultimo potrebbe rappresentare una valida alternativa nel panorama delle meme coin.

Il calo di Shiba Inu

Oggi Shiba Inu (SHIB) sta registrando un calo del 4% circa, aggravando un trend negativo che ha caratterizzato il mercato delle criptovalute negli ultimi tempi. Questo ribasso riflette una tendenza più ampia, influenzata da fattori esterni come i prelievi di Bitcoin e la sua caduta sotto i 60.000 dollari, che hanno esercitato pressione sulle criptovalute correlate.

Inoltre, il mercato delle meme coin ha risentito di una generale flessione, contribuendo al deterioramento del valore di SHIB. Le previsioni negative per Shiba Inu sono supportate da algoritmi di intelligenza artificiale, che indicano ulteriori potenziali ribassi.

Questi modelli suggeriscono che SHIB potrebbe scendere fino a 0,000009730 dollari entro la fine di agosto, una perdita di circa il 30% del valore attuale. Tali previsioni alimentano preoccupazioni tra gli investitori, rendendo l'andamento di SHIB particolarmente incerto.

La ripresa di SHIB e le previsioni contrastanti

Nonostante il calo di oggi, Shiba Inu (SHIB) ha registrato una ripresa importante, pari al 20% circa nell’ultima settimana, dimostrando una notevole resilienza. Questo aumento ha attirato l'attenzione degli investitori, che si confrontano con previsioni contrastanti riguardanti il futuro del token.

Da un lato, gli algoritmi prevedono ulteriori ribassi, suggerendo che SHIB potrebbe scendere fino a 0,000009730 dollari entro agosto. Dall'altro, alcuni analisti sono più ottimisti, ipotizzando un possibile 3x del valore entro la fine dell’anno.

Shiba Inu sta affrontando questa volatilità del mercato implementando tecnologie avanzate come Shibarium e Shiba Swap, che mirano a migliorare la funzionalità e l’utilità del token. Shibarium, una rete Layer-2, e Shiba Swap, un’exchange decentralizzato, sono progettati per offrire maggiore stabilità e opportunità di guadagno. Opportunità che però ora gli investitori cercano nelle migliori alternative, come potrebbe esserlo Shiba Shootout.

Shiba Shootout: un nuovo protagonista nel panorama delle meme coin

Shiba Shootout si sta rapidamente affermando come un nuovo protagonista nel mondo delle criptovalute, anche grazie alla sua ambientazione ispirata al Far West. Questo progetto innovativo utilizza la blockchain di Ethereum per offrire un'esperienza di gioco unica nel suo genere.

Il token principale, $SHIBASHOOT, non è solo una meme coin, ma un asset multifunzionale che integra elementi Play-to-Earn, governance e ricompense. Gli utenti possono guadagnare token partecipando a giochi, votando su decisioni progettuali e ricevendo premi per le loro attività.

La prevendita di Shiba Shootout ha finora riscosso un grande successo, raccogliendo oltre 920.000 dollari. Questo risultato sottolinea l'interesse crescente verso il progetto e la fiducia degli investitori nel suo potenziale. Con una community in forte espansione e funzionalità innovative, Shiba Shootout si posiziona come una proposta affascinante e promettente nel panorama delle criptovalute.

Le funzionalità distintive di Shiba Shootout

Shiba Shootout si distingue per le sue numerose funzionalità uniche che arricchiscono l’esperienza degli utenti. Tra queste, Posse Rewards è un programma di affiliazione che premia chi porta nuovi utenti, incentivando la crescita della community.

Campfire Stories consente ai membri di condividere esperienze e storie legate alle criptovalute, con premi per le narrazioni migliori. Lucky Lasso Lottery offre la possibilità di vincere criptovalute, compreso Bitcoin, con parte dei proventi destinati a cause benefiche. Rescue Saddles permette di allocare token in un wallet dedicato per guadagnare ricompense aggiuntive.

Il Cactus Staking consente di mettere in staking i token $SHIBASHOOT sulla blockchain di Ethereum, offrendo interessanti ricompense. Inoltre, il mini-gioco dei duelli tra cowboy nel villaggio di Shiba Gulch aggiunge un elemento ludico al progetto.

La tokenomica di Shiba Shootout è ben strutturata, con un’offerta totale di 2,2 miliardi di token suddivisi tra prevendita, staking, Play-to-Earn, marketing e liquidità, con il 60% riservato alla community per garantire governance e sviluppo a lungo termine.

Come comprare Shiba Shootout

Per comprare il token $SHIBASHOOT, segui questi semplici passaggi:

visita il sito ufficiale del progetto e collega il tuo wallet

Puoi partecipare alla prevendita utilizzando ETH, USDT, BNB, o una carta di credito

Dopo l'acquisto, puoi effettuare lo staking dei tuoi token direttamente sul sito per guadagnare ricompense

Esplora anche le varie funzionalità del progetto, come i giochi e le opportunità di governance, attraverso la piattaforma ufficiale o i canali social: X e Telegram.

