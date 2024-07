Shiba Shootout può sovraperformare SHIB? Gli analisti dicono di sì

Shiba Inu rimane al primo posto tra le meme coin all'interno dell'ecosistema Ethereum. Il token ha un valore attuale di 0,00001647 dollari, un market cap di 9 miliardi di dollari e un volume di trading nelle 24 ore di circa 216 milioni di dollari.

Il token SHIB vanta quasi 1,4 milioni di titolari on-chain, un dato che mostra i progressi sulla sua adozione. A sostegno della meme coin torivamo il sistema Layer-2 Shibarium.

Lo sviluppo dell'ecosistema Shibarium è un elemento chiave per la futura crescita di SHIB, in quanto può rafforzare la sua posizione tra le meme coin principali del mercato delle criptovalute.

Inoltre, bisogna contare che Shiba Inu ha dimostrato una notevole resistenza di fronte alla comparsa di nuove meme coin, specialmente quelle basate su altre blockchain come Solana e Base.

Per il futuro, Shiba Inu si espanderà anche al mondo del gaming, con diversi progetti su Shibarium come Shiba Eternity, puntando principalmente sulle meccaniche Play-To-Earn.

La resilienza del token SHIB e i recenti aggiornamenti della rete Shibarium fanno ben sperare in una crescita del token SHIB per la fine del 2024. Tuttavia, gli analisti ritengono che un gioco P2E ispirato alla famosa meme coin potrebbe fare anche di meglio.

Shiba Shootout

Shiba Shootout è un particolare gioco che vuole emulare tutte le attività e i cliché dei film western in un ecosistema basato sul token nativo SHIBASHOOT, la community e lo staking.

L’ambientazione tipica dei western è stata trasposta con dei meme a tema canino che vedono come protagonisti lo Sceriffo Shiba e la sua squadra di Shiba Sharpshooters, ovvero dei content creator che hanno contribuito al marketing e al lancio della presale del progetto.

La presale di Shiba Shootout ha raccolto oltre 480.000 dollari, con il token nativo SHIBASHOOT venduto a 0,0194 dollari, un valore che aumenterà nelle diverse fasi della raccolta fondi.

Duelli nella cittadina di Shiba Gulch

Il gioco sarà ambientato nella cittadina di Shiba Gulch, dove sarà possibile partecipare a diverse attività. Secondo il sito ufficiale, l’attività principale di Shiba Shootout saranno i duelli.

Al momento non ci sono ancora molte informazioni su questa parte del gioco, ma è possibile che si tratterà di duelli PVP a base di meme.

Il team di Shiba Shootout vuole inserire anche un gioco di poker online all’interno del progetto, dandogli un tocco tipico dei saloon del Far West.

Tramite i duelli e il poker sarà possibile guadagnare ricompense in SHIBASHOOT. Inoltre, si potranno ricevere ulteriori ricompense possono ricevere SHIBASHOOT partecipando alle "Campfire Stories", sessioni dove i membri della community condividono meme divertenti e storie inerenti al settore delle criptovalute.

Lo SHIBASHOOT avrà una funzione di governance all’interno dell’ecosistema di Shiba Shootout, dando la possibilità ai titolari di votare sulle decisioni riguardanti i futuri sviluppi della piattaforma.

Lotterie e staking

Il progetto prevede anche il lancio di una lotteria chiamata "Lucky Lasso" dove i partecipanti potranno utilizzare i loro SHIBASHOOT per acquistare biglietti. La lotteria consentirà di vincere premi e contribuire a iniziative di beneficenza.

Per quanto riguarda lo staking, questo si potrà fare sin dalla presale, acquistando il token con ETH, USDT, BNB o carta di credito. I token messi in staking genereranno ricompense in base all’APY che verranno distribuite nell'arco di due anni, con un ritmo di 125 SHIBASHOOT per blocco Ethereum.

Inoltre, il meccanismo Cactus Staking permetterà agli staker di partecipare alla crescita di un cactus virtuale nel deserto.

I titolari di SHIBASHOOT potranno ottenere ulteriori ricompense con la funzione “Saving Saddlebags”, allocando una percentuale dei loro token in un wallet dedicato per un periodo di tempo specifico.

