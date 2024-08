Binance lancia Toncoin (TON) su Launchpool: ecco cosa c’è da sapere

Il 15 agosto 2024, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, lancerà Toncoin (TON) sulla sua piattaforma Launchpool. Questo evento segna l'ingresso del 56° progetto nella piattaforma di farming di Binance.

Gli utenti potranno partecipare al farming bloccando token BNB e FDUSD per guadagnare TON. In aggiunta, Binance introdurrà Super Earn, una nuova funzionalità che offre opportunità di staking con interessi speciali. Scopri come sfruttare al meglio queste nuove opportunità nel nostro articolo.

Ecco quando avverrà il lancio di Toncoin su Launchpool

Il lancio di Toncoin (TON) su Binance è fissato per il 15 agosto 2024, con una fase di preparazione che inizierà il 14 agosto. Gli utenti di Binance avranno accesso alla pagina ufficiale di Toncoin mentre Launchpool si prepara per l'evento.

Il periodo di farming inizierà alle 02:00 ora italiana e durerà 20 giorni, offrendo l'opportunità di guadagnare TON bloccando token BNB e FDUSD in pool separati. Binance ha riservato oltre 7,65 milioni di token TON come ricompense. Inoltre, la nuova funzionalità Binance Super Earn permetterà agli utenti di ottenere tassi di interesse speciali sui loro token.

Come partecipare al farming di Toncoin

Per partecipare al farming di Toncoin (TON), gli utenti dovranno completare la verifica Know Your Customer (KYC), con alcune regioni come Australia, Canada, Stati Uniti e parti dell'Ucraina escluse per motivi normativi.

La rete Toncoin è supportata da explorer come tonviewer.com e tonscan.org, che garantiscono trasparenza e accessibilità. I token potranno essere bloccati in un solo pool alla volta, ma gli utenti possono sbloccare e riallocare i loro fondi durante il periodo di farming. Questa flessibilità si estende anche a BNB Vault e Locked Products, permettendo una partecipazione automatica al Launchpool e l'acquisizione di nuove ricompense in token.

Pepe Unchained: la nuova Pepe su Layer-2 nativa

Dopo il recente annuncio del lancio di Toncoin (TON) su Binance Launchpool, il mondo delle criptovalute è in fermento per l'emergere di nuovi e promettenti progetti. Tra questi, Pepe Unchained (PEPU) sta attirando grande attenzione grazie alle sue caratteristiche innovative e al potenziale di crescita.

Se da un lato Toncoin si prepara a fare il suo debutto e ad offrire opportunità di farming su Binance, dall’altro Pepe Unchained si propone come una novità nel settore delle meme coin, combinando utilità avanzate e prestazioni superiori.

Caratteristiche di Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) non è solo una semplice meme coin, ma un progetto con una solida base tecnologica che punta a migliorare l'esperienza utente e l'efficienza delle transazioni.

Una delle caratteristiche principali di Pepe Unchained è il bridging istantaneo tra Ethereum (ETH) e Pepe Chain. Questa tecnologia di bridging permette un trasferimento fluido e veloce di token tra le due reti, offrendo agli utenti la flessibilità di utilizzare entrambe le piattaforme senza interruzioni. Questo vantaggio è cruciale per ottimizzare le operazioni e facilitare l'interazione tra i due ecosistemi.

Inoltre, Pepe Unchained si distingue per le commissioni di transazione più basse rispetto a molte altre criptovalute, inclusa Ethereum. Grazie alla sua infrastruttura avanzata, il progetto riesce a mantenere i costi di transazione significativamente bassi, rendendolo più accessibile e conveniente per gli utenti.

Un altro aspetto rilevante è la capacità di volume superiore: Pepe Chain è progettata per essere 100 volte più veloce di Ethereum. Questa velocità consente una gestione più efficiente e rapida delle transazioni, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti e riducendo i tempi di attesa.

Infine, Pepe Unchained offre un block explorer dedicato, che consente agli utenti di monitorare facilmente le transazioni e le attività sulla rete Pepe Chain. Questo strumento aggiuntivo contribuisce alla trasparenza e alla fiducia nel progetto, permettendo agli utenti di verificare in tempo reale tutte le operazioni effettuate.

Attualmente, la prevendita del token PEPU ha raccolto più di 8,8 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte degli investitori e di una crescente fiducia nel progetto. Il prezzo attuale del token è $0,0090901. Questa fase di prevendita rappresenta un'opportunità importante per gli investitori che desiderano entrare anticipatamente nel progetto e trarre vantaggio dal potenziale apprezzamento futuro del token.

Con queste caratteristiche all’avanguardia e un forte supporto social, con canali X e Telegram dedicati, Pepe Unchained si prepara a essere una delle criptovalute più interessanti da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

