Torino va "A ritmo di musica" sin dal passato: Richard Strauss e il suo viaggio nel capoluogo sabaudo

La città di Torino, tra le altre cose vanta diversi teatri, alcuni più antichi ed altri più recenti. Nel corso della loro storia essi hanno visto il passaggio di numerosi compositori ed ospitato migliaia di spettacoli, di ogni genere. Tra i vari personaggi passati dal capoluogo sabaudo vi è, sicuramente, il celebre compositore Richard Strauss.

Egli giunse in città nel 1906. Poco prima del natale di quell'anno egli diresse, presso il teatro Regio, la prima italiana della sua opera "Salomè", ed ottenne un grande successo sia di pubblico che di critica. Tra l'altro, si narra che intorno a questa replica ci siano stati sgarbi e sotterfugi. Infatti Arturo Toscanini mise in scena la stessa opera al teatro La Scala di Milano esattamente il giorno prima del suo debutto a Torino, mentre ufficialmente era in programma solo dopo il natale del 1906, ingannando così Strauss.