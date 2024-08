Amore per i cocktail e per la musica gli ingredienti di Tarciziu Gabriel Lorent

Diplomato in cucina, ha lavorato in fabbrica, nei ristoranti e in panetteria, ma la vera vocazione Tarciziu Gabriel Lorent, 29 anni, l’ha trovata nei cocktail e nel mestiere del barman.

Di origini rumene, ha abitato a Pancalieri e ora a Prarostino, Lorent si è diplomato all’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, ottenendo anche la qualifica di sala; attualmente lavora come barman ne locale ‘El Cantinero Again’ di Pinerolo e ha ottenuto un premio a un concorso Abi Professional (Associazione barmen italiani).

“Mi sono subito appassionato al mondo del bar perché mi piace, prima di tutto, il rapporto con il cliente – racconta –. La svolta è arrivata quando ho ricevuto una telefonata dal locale dove lavoro attualmente. Qui, ho conosciuto Noemi Amato, la proprietaria che mi ha fatto sentire subito a casa e mi ha insegnato tanto”. Un altro sprone a mettersi in gioco è arrivato da Marina Milan, famosa barlady, vincitrice di numerosi concorsi

Attratto dalla combinazione di tecnica e creatività necessaria per realizzare cocktail unici, questa passione lo ha portato alla vittoria il 12 marzo della gara Abi ‘Interregionale’ di Milano, evento che raccoglie i migliori barman del Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. “Non avevo aspettative, ero molto ansioso, ma volevo provarci” rivela. La competizione richiedeva la creazione di un long drink originale; con la sua invenzione, chiamata ‘Non c’è due senza te’, un cocktail a base di rum, succo di melograno, succo di lime e liquore alla nocciola, ha conquistato i giudici e vinto il primo premio. “Stavo asciugando i bicchieri e ho pensato che no, non era possibile. Un ragazzo vicino a me mi ha guardato e mi ha chiesto se fossi io, ed ero così stupito che gli dissi che ero io ma continuavo a non assimilare la vittoria” confessa.

Ma come si diventa bravi barman? “È importante osservare molto, imparare dagli altri e non avere invidia” spiega. “La comunicazione con i clienti è fondamentale, bisogna essere capaci di parlare e di creare un legame mentre si prepara il drink” aggiunge. Tra i cocktail che preferisce preparare, il Negroni occupa un posto special: “Per quanto semplice, è un drink che mi piace molto sia preparare che bere”, racconta ridendo.

Oltre al mondo dei cocktail, Lorent coltiva anche un’altra grande passione: la musica. “Faccio anche il cantante, scrivo e compongo”, con il nome d’arte ‘TarcyGa’, ha recentemente pubblicato un singolo intitolato ‘Shoganai’ una parola giapponese che esprime l’idea di accettare ciò che non si può controllare e di lasciar andare le cose: “La musica è una parte essenziale della mia vita, mi permette di esprimermi in modo diverso” spiega.

Nonostante gli impegni, Lorent non intende abbandonare nessuna delle sue carriere. “Voglio continuare a crescere sia come barman che come musicista. Entrambe le arti richiedono dedizione e passione, e io non potrei fare a meno di nessuna delle due” sottolinea. Guardando al futuro, sogna di aprire un suo bar, un luogo dove poter combinare la sua arte nella preparazione dei cocktail con l’amore per la musica. “Vorrei creare uno spazio dove le persone possano godere di ottimi drink e buona musica, un luogo dove ogni cliente si senta a casa”.