DOGS, nuova meme coin su Binance mentre PlayDoge si avvicina alla fine della presale. Sarà la prossima a essere listata?

Una nuova meme coin sta per arrivare con il listing su Binance, si tratta di Dogs (DOGS), una criptovaluta basata su Telegram che ricompensa gli utenti in base alla loro attività. Questo token nasce dalla mente di Pavel Durov, il fondatore di VK, anche conosciuto come VKontakte, il social media più influente e popolare in Russia.

L’ispirazione principale è Spotty, un cagnolino la cui prima apparizione è stata a una raccolta fondi per gli orfani. Nel tempo, Spotty è divenuto un vero e proprio simbolo di generosità ed è stato utilizzato anche negli sticker di VK. DOGS, in quanto token basato su Spotty, attinge proprio da questa iconografia e vuole rappresentare le virtù di carità e forza della community. Non a caso, lo scopo principale è quello di supportare le raccolte fondi a scopo benefico.

Come funziona DOGS

L’ecosistema di DOGS permette agli utenti di accedere al canale Telegram, dove il loro account viene analizzato. Più a lungo l’account è stato attivo e interattivo, più punti questo riceve. Chi possiede Telegram Premium e invita amici, inoltre, può ottenere punti aggiuntivi. In sostanza non è altro che un airdrop per tutti gli utenti dell’applicazione, un tipo di diffusione del token sostanzialmente differente da quello della maggior parte delle meme coin.

Il progetto, per la sua natura e per queste caratteristiche di partecipazione, ha avuto fin da subito un’elevata popolarità, spingendo gli appassionati di criptovalute, trader e investitori, a unirsi alle attività su Telegram. Persino sulla pagina ufficiale del social X la partecipazione è incredibile, con oltre 3,7 milioni di follower.

Ora, con il listing del token DOGS su Binance, previsto per il 26 agosto, ci si aspetta una crescita esplosiva di questa meme coin, in virtù del supporto ricevuto e dell’ampia accessibilità di cui potrà godere. DOGS potrebbe quindi essere la prossima meme coin a garantire guadagni esponenziali? Gli indicatori sembrano positivi, ma non bisogna dimenticare che il lancio su Binance corrisponderà anche a un altro evento importante nel segmento meme coin, ovvero la fine della presale di PlayDoge. Il progetto chiuderà le porte ai primi investitori lo stesso giorno, quindi manca davvero poco per poter partecipare.

PlayDoge e la fine della prevendita

Il progetto PlayDoge è stato fin dalle prime battute molto seguito dalla community e dagli investitori. Il successo della prevendita è dimostrato ampiamente dagli oltre 6 milioni di dollari in finanziamenti raccolti finora. A decretare questa elevata partecipazione è stata sicuramente la geniale idea del team di sviluppo, che ha deciso di unire uno dei meme più popolari di sempre, Doge, con un videogioco popolare negli anni ‘90, il Tamagotchi.

Chi ricorda il fenomeno cult di qualche decade fa, saprà benissimo che il Tamagotchi prese alla sprovvista il mondo intero, partendo dal Giappone e diffondendosi a macchia d’olio. Un semplice gadget tascabile con un mostriciattolo virtuale di cui prendersi cura divenne l’ossessione di tantissimi.

PlayDoge vuole capitalizzare proprio su questa formula, distribuendo un’applicazione dove il giocatore potrà prendersi cura di un piccolo Doge virtuale in pixel grafica. Il token nativo PLAY fungerà da valuta principale per le attività e ricompense di gioco, pertanto il successo del primo potrebbe spingere il valore del secondo. Allo stato attuale è ancora possibile partecipare alla prevendita tramite il sito ufficiale, tuttavia bisogna affrettarsi poiché la finestra di tempo per gli investitori è ormai agli sgoccioli.

Al termine della presale, si passerà poi alla fase di listing sugli exchange decentralizzati e poi centralizzati, con il simultaneo sviluppo dell’applicazione. Secondo gli esperti del settore potrebbe rivelarsi un token esplosivo, con potenziale 100x. Ne ha recentemente illustrato le potenzialità anche il canale YouTube Movimento crypto, uno dei più autorevoli sul tema con oltre 16.000 iscritti.

Un token PLAY ha al momento un valore di 0,00531$ ed è possibile acquistarne tramite ETH, USDT, BNB e carta di credito. Ad ampliare le opportunità di ritorni passivi c’è anche il protocollo di staking, tramite il quale bloccare i propri token al fine di ottenere dei guadagni a lungo termine.

