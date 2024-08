Da Elio a Panariello e Masini, tanti i big ospiti a Carmagnola della nuova edizione del Foro Festival

Si avvicina la 6ª edizione di IL FORO FESTIVAL, la rassegna in programma dal 3 all’8 settembre a CARMAGNOLA. Gli eventi del festival si terranno in Piazza Italia nell’ambito della storica Fiera Nazionale del Peperone.

Il cartellone di questa nuova edizione è ricco di appuntamenti pensati per soddisfare i gusti di un ampio pubblico intergenerazionale.

La piazza piemontese si animerà a partire dal 3 settembre con l’evento di apertura del festival, il “TEENAGE DREAM PARTY”, un vero e proprio party che ripercorre il primo decennio del nuovo millennio. Nel corso della serata si terrano karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Music, duetti di Camp Rock e tante altre sorprese che risveglieranno emozioni e sensazioni degli anni 2000!

Apertura cancelli ore 19, inizio evento ore 21.30. Biglietti disponibili su TicketOne, su Viva Ticket e presso i punti vendita autorizzati.

A seguire, il 4 settembre approderanno a Carmagnola gli ELIO E LE STORIE TESE con una data del loro tour “MI RESTA SOLO UN SOLO DENTE E CERCO DI RIAVVITARLO”. Uno show tra il sacro e il profano che unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro Paese condotto con maestria e humour senza pari.

Il 5 settembre, invece, si terrà la serata “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90”, uno spettacolo per grandi e piccini, con dj, simpatiche mascotte, ballerine ed effetti speciali, che animeranno il palco non stop con le migliori hit degli anni ‘90 e faranno ballare il pubblico del Foro Festival.

Il 6 settembre sarà la volta di “PANARIELLO VS MASINI – IL RITORNO”, lo spettacolo che vede Giorgio Panariello e Marco Masini di nuovo insieme sul palco, dopo il grande successo del tour del 2023. Un nuovo appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della comicità, che mescola sapientemente battute esilaranti e canzoni intramontabili.

Il 7 settembre si terrà la serata “MUSIC & DINNER” con la cena animata di "Little Italy", il più famoso format delle notti cuneesi, per un’esperienza unica di gusto e divertimento (inizio cena ore 21.00, per ricevere informazioni e riservare il proprio tavolo per la cena animata rivolgersi al seguente numero: 339 6916830). L’evento proseguirà alle ore 22.30 con il format “70/80/90 Vibes”, reso travolgente dall’energia del dj Franco Frassi e del sassofonista Piero Vallero (ingresso gratuito con consumazione obbligatoria). A seguire, il dj Paul Scaletta farà scatenare il pubblico fino a tarda notte con il format “2000 e una notte”.

La 6ª edizione di IL FORO FESTIVAL terminerà l’8 settembre con l’EMERGENZA ROCK BAND che omaggerà i migliori successi di Vasco e Ligabue. La band di altissimo livello guidata dai due sosia di Ligabue e Vasco Rossi, Simone Tarantino (“Ligabue”) e Raffaele “Raffo” Acuzio (“Vasco”), porterà in scena uno spettacolo incentrato sui più grandi successi delle due rock star. Una “battaglia” di canzoni assolutamente da non perdere che regalerà per oltre due ore di show grandi emozioni a tutti gli appassionati di musica rock.

Inizio evento ore 21. La serata è a ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.

Ulteriori informazioni su www.fieradelpeperone.it/il-foro-festival/.